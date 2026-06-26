איראן באיום דרמטי: נגיב לטיסות ישראליות מעל מדינות האזור

בדרך להסלמה? מפקדת "חתאם אל-אנביא" של צבא איראן פרסם היום (שישי) הודעת אזהרה חריגה, בה איימו להגיב במידה ומטוסי צבא ישראלים יטוסו במרחב האווירי של מדינות שכנות בדרך לאיראן.

"אנו רואים את התנועות והנוכחות של מטוסים צבאיים מצבא המשטר הציוני בשמי כמה מהמדינות השכנות לכיוון איראן כמהלך מסוכן ואיום נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן" הזהירו. "אנחנו מודיעים כי אם ארה"ב לא תהיה מסוגלת לרסן ולשלוט במשטר הציוני, הרפובליקה האסלאמית לא תסבול שום איום נגדה, ורואה את עצמה כבעלת הזכות להגיב לצעדים המסוכנים הללו".