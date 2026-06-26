עתירה נגד סמוטריץ': הסרטונים שלו הם זיוף

מפלגת ישר! של גדי איזנקוט הגישה היום (שישי) עתירה דחופה ליו”ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג, בדרישה להורות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ולמפלגת הציונות הדתית להסיר באופן מיידי סרטון תעמולה המבוסס על תמונות בינה מלאכותית מזויפות, אשר לדבריהם "מייצרות מצג שווא בו איזנקוט קיים קשרים שמעולם לא התקיימו".

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד אורי הברמן, מבקשת המפלגה מוועדת הבחירות לקבוע גבול ברור: "מערכת בחירות אינה יכולה להפוך לזירה שבה שקרים, מניפולציות ותכני AI מזויפים מחליפים עובדות. הדמוקרטיה נשענת על ויכוח פוליטי לא על המצאת מציאות". "שר האוצר והשר במשרד הביטחון שנכשל בכל תחום והיה חלק מרכזי בקבינט השבעה באוקטובר פועל באמצעות זיוף המציאות והטעיית הציבור" נאמר. "במקום להתמודד עם המציאות ועם הכישלונות שלו, הוא בוחר להפיץ תעמולה המבוססת על תמונות מלאכותיות המהוות שקר ברור".

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בעקבות הגשת העתירה, סמוטריץ מסר בתגובה כי "זהו ניסיון השתקה מגוחך. איזנקוט נבהל מהסרטון שחושף את האמת על ממשלת השמאל שהוא הולך להקים עם מנסור עבאס ועם יאיר גולן. ממשלה שתפנה ישובים וחוות, תפרק את רצועת הביטחון שבנינו ביהודה ושומרון ותסגור את מכינת עלי. גדי, במקום להגיש תביעות השתקה מגוחכות תתחייב שלא תקים ממשלה עם מנסור עבאס ולא תיקח לאחור את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון. עד אז, על הציבור הימני בישראל להבין בפני איזו סכנה אנו עומדים".