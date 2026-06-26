צביקה הדר על המינוי החדש: "אם זה יקרה, לא אשאר שם"

ההכרזה הדרמטית על הצטרפותו של השחקן והמנחה הוותיק צביקה הדר לערוץ החדשות החדש באפיק 16, שם יחזיק בתפקיד בכיר ויוביל את תחומי הבידור והפקות המקור לצד מאור זגורי, ממשיכה לעורר הדים רבים בתעשיית הטלוויזיה. בריאיון מיוחד שהעניק לאתר 'וואלה' בעקבות המינוי, בחר הדר להדוף את השמועות והביקורת המוטחת בערוץ עוד בטרם עלייתו לאוויר.

במהלך הריאיון נשאל הדר לגבי הביקורת הנוקבת שפורסמה בעיתון 'הארץ' סביב הקמת הערוץ, שבו נכתב בין היתר כי "נדמה כי הוא עתיד להיות עוד צינור פרופגנדה שלטוני".

עוד באותו נושא צביקה הדר ומאור זגורי מונו למובילי תחום הבידור והפקות המקור בערוץ 16 החדש אפרת קרסנר

"לא אשדר בערוץ 14"

המראיין הציב בפני הדר שאלה ישירה ונוקבת לגבי העתיד המקצועי שלו במידה והחששות יתאמתו: "אם הוא יהיה סוג של ערוץ 14, תהיה שם?".

הדר לא התבלבל והציב קו אדום ברור וחד-משמעית לגבי אופיו של המסך שבו הוא מתכוון לפעול: "במקרה כזה לא אהיה שם", הצהיר נחרצות. כדי לחדד את עמדתו הציבורית, בחר להוסיף התייחסות ישירה לערוץ המזוהה עם מחנה הימין: "אני גם לא אשדר בערוץ 14. אנחנו לא באותה אג'נדה, ולכן זה פשוט לא רלוונטי".