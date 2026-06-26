דיווח: זו המפלגה אליה איילת שקד צפויה להצטרף

הטלטלות בגוש המרכז-ימין נמשכות, ונראה כי שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, נערכת לחזרה דרמטית לקדמת הבמה הפוליטית דרך שותפות חדשה. על פי דיווחו של הכתב הפוליטי יובל קרני בעיתון 'ידיעות אחרונות', שקד מתקרבת בימים האחרונים ליו"ר 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן, כאשר בין השניים מתנהלים מגעים לא רשמיים לבחינת האפשרות של ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

המהלך מגיע לאחר שנוצר נתק סופי ומוחלט בין שקד לבין שותפה הפוליטי ההיסטורי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט (יו"ר מפלגת 'ביחד'). ברקע הנתק עומד החיבור הפוליטי של בנט עם יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, צעד שסתם סופית את הגולל על האפשרות ששקד ובנט ירוצו שוב יחדיו באותה מסגרת.

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מפגש חשאי עם השטח הדתי-לאומי

במקביל לציר המדיני-פוליטי מול ליברמן, שקד פועלת במרץ כדי להחזיר אליה את בסיס האם הפוליטי שלה; פעילי הציונות הדתית המתונה ואנשי הפריפריה של המפד"ל ההיסטורית.

על פי הדיווח ב'ידיעות', ביום שלישי בערב קיימה שקד פגישה סגורה ומשמעותית עם קבוצה של פעילים פוליטיים קרובים המזוהים עמה. מדובר בשדרה ניהולית רחבה של סגני ראשי עיריות וחברי מועצות מקומיות מרחבי הארץ, ששימשו בעבר כנציגי מפלגת 'הבית היהודי'.

מדובר בציבור אידיאולוגי גדול שמרגיש בתקופה האחרונה כי נותר ללא בית פוליטי מוגדר, בין מפלגת 'ביחד' של בנט שפנתה שמאלה לחיבור עם לפיד, לבין מפלגת 'הציונות הדתית' שנמצאת באגף החרד"לי. לפי הדיווח, שקד הציגה בפני הנוכחים נתונים אופטימיים והעריכה בשיחה כי כוחה של הקבוצה הזו בשטח שווה ערך לכשלושה מנדטים, כוח שעשוי להוות נדוניה משמעותית מאוד בכל משא ומתן מול ליברמן על מקומות בצמרת 'ישראל ביתנו'.