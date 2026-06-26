השר הבכיר חושף: ישראל נערכת לתקוף באיראן

שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, שוחח הבוקר (שישי) עם זיו מאור ויסכה בינה ברדיו 'גלי ישראל', ושלח מסר תקיף ונחרץ לעבר טהרן לצד חשיפת נתוני השליטה המעודכנים ברצועת עזה.

"אנחנו חד-משמעית נתקוף באיראן", הצהיר השר כהן בפתח דבריו, והבהיר כי ישראל לא תסמוך על גורמים חיצוניים שיעשו עבורה את העבודה. "אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו לקבלן משנה. ככל שאיראן תחזור לסורה, אנחנו נפעל בעוצמה גם כנגד תוכנית הגרעין שלה וגם כנגד מערך הטילים הבליסטיים".

תקציב התעצמות דמיוני: 350 מיליארד שקלים

כדי לגבות את ההצהרות הללו ביכולות מבצעיות בשטח, חשף השר החלטה אסטרטגית דרמטית שהתקבלה סביב שולחן הקבינט, שמטרתה לשנות את מאזן הכוחות האזורי לשנים קדימה.

"אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שקיבלנו בקבינט היא להשקיע תקציב התעצמות מיוחד של 350 מיליארד שקלים, וזאת מעבר לתקציב הבסיסי השוטף של מערכת הביטחון", סיפר כהן. "המטרה של המהלך הזה היא להגדיל באופן דרמטי את הפער האיכותי, המבצעי והטכנולוגי בכל הממדים ובכל החזיתות מול האויבים שלנו".