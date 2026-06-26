דרמה בליכוד: הדרישה החדשה של נתניהו

הקרב הפנימי על אופייה של מפלגת השלטון מגיע לנקודת הכרעה, ומהלך דרמטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו טורף כעת לחלוטין את הקלפים. ועדת החוקה של הליכוד, שתתכנס ביום ראשון בערב, אמורה לקבל את ההחלטה הגורלית בנוגע לשיטת בחירת רשימת הליכוד לכנסת הבאה; האם המפלגה תצעד לקראת בחירות מקדימות (פריימריז) או שתוקם ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה.

על פי הדיווח באתר ynet, מאחורי הקלעים, תנאי חדש וחסר תקדים שהציב נתניהו ביממה האחרונה מעורר סערה בשטח. בשיחות סגורות שקיים ראש הממשלה עם ראשי רשויות בולטים מהליכוד, הוא הציב דרישה חד-משמעית: קבלת 11 שריונים אישיים עד המקום ה-20 ברשימה, כתנאי בלעדי להסכמתו לקיום מנגנון הפריימריז. משמעות המהלך היא חסרת תקדים: נתניהו מעוניין לקבל שליטה מוחלטת ומלאה על בחירתם של למעלה ממחצית מחברי הכנסת שיוצבו במקומות הריאליים ביותר של תנועת הליכוד.

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ראשי הרשויות זועמים: "הפריימריז יהיו חסרי משמעות"

כדי להבין את גודל הדרמה, יש לציין כי עד היום, הנוהג המקובל בליכוד שעליו נלחם נתניהו עמד על דרישה ל-10 שריונים לכל היותר, אשר פוזרו לאורך הרשימה עד המקום ה-30. הדרישה הנוכחית לצופף 11 שריונים בעשירייה הראשונה והשנייה משנה לחלוטין את כללי המשחק ומשאירה לחברי הכנסת המכהנים ולמועמדי המחוזות פירורים בלבד.

"אם נתניהו יקבל 11 שריונים עד המקום ה-20 ברשימה, זה יהיה למעשה ציר עוקף ועדה מסדרת", אמר בכעס אחד מראשי הרשויות המשפיעים בליכוד, שנחשף לפרטי הדרישה. "במקרה כזה, כמעט ואין שום משמעות לקיום הפריימריז. בשביל מה לאלץ אלפי פעילים וחברי כנסת לרוץ ברחבי הארץ, אם רוב המקומות הריאליים נתפסים מראש בהנחתה מלמעלה?".

ההכרעה הסופית על שיטת הבחירות ועתיד המוסדות הדמוקרטיים של המפלגה צפויה להתקבל, כאמור, ביום ראשון הקרוב במהלך ישיבה של ועדת החוקה. מדובר בישיבה שכבר נדחתה מספר פעמים בעבר בעקבות לחצים כבדים ודרישות שונות שהעלה נתניהו, אך כעת, כשהרוחות בסיעה סוערות והמתיחות הגיעה לשיאה, נראה כי לא יהיה מנוס מהכרעה בין הצדדים.