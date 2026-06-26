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המלחמה בצפון

4 לוחמי צה"ל נפצעו בדרום לבנון

במהלך פעילות מבצעית מעבר לגבול, נתקל כוח צה"ל במחבל. ארבעה אנשי צוות נפגעו. הודעה נמסרה למשפחותיהם

08:52
2 תגובות
צה"ל בדרום לבנון
צה"ל בדרום לבנון | צילום: דובר צה"ל

הלחימה העצימה בגזרה הצפונית נמשכת: קצין לוחם נפצע אתמול (חמישי) באורח בינוני, וקצין נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל, במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון.

האירוע התרחש במהלך סריקות ופעילות של הכוחות להשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במרחב הסמוך לגבול. במהלך התנועה בשטח, נתקל הכוח במחבל שפתח לעברם באש מטווח קרוב. הלוחמים הגיבו מיד בירי, ניהלו חילופי אש והביאו לניטרול האיום.

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הפצועים פונו להמשך טיפול

כתוצאה מחילופי האש בהיתקלות, נפגעו ארבעה מאנשי הכוח. קצין לוחם אחד נפצע באורח בינוני, בעוד קצין לוחם נוסף ושני לוחמים שהיו עמו נפגעו באורח קל בלבד.

הכוח הרפואי בשטח העניק לפצועים טיפול ראשוני מציל חיים מיד לאחר התקרית, והם פונו בהמשך לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים בארץ. מדובר צה"ל נמסר כי משפחותיהם של כלל הלוחמים והקצינים עודכנו בפרטי האירוע ובמצבם הרפואי.

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2 תגובות
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לפני 9 דקות

השתחררתי ממילואים מותשת וגיליתי שמכרו את החברים שלי בקואליציה. הממשלה המושחתת הזאת נותנת פרס למשתמטים בזמן שהגיבורים שלנו נפצעים בקרב. הגיע הזמן להפיל את שלטון ההפקרה הזה!
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