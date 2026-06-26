חיים רמון בטוח: זה ראש הממשלה הבא

המערכת הפוליטית ממשיכה לסעור סביב סקרי המנדטים האחרונים והתחזיות ליום שאחרי הבחירות. השר לשעבר חיים רמון שוחח הבוקר (שישי) עם אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', וסיפק הערכה פסימית במיוחד לגבי סיכוייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשמור על כיסאו, תוך שהוא משרטט תרחיש דרמטי להקמת הממשלה הבאה.

"להערכתי, אין שום סיכוי לנתניהו לנצח את הבחירות הקרובות", קבע רמון בפתח דבריו, כשהוא מתבסס על ניתוח חלוקת המנדטים המסתמנת בין הגושים השונים.

המתמטיקה של רמון: ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט

רמון הציג את חלוקת הכוחות הצפויה לדעתו בתוך המשכן, וטען כי המפתח להכרעה נמצא דווקא אצל המפלגות הערביות, שימנעו מנתניהו להגיע לגוש חוסם של 61 חברי כנסת.

"המפלגות הערביות יהיו בסדר גודל של 13–14 מנדטים, וכל המפלגות הציוניות ביחד יהיו בסדר גודל של 105–106 מנדטים", הסביר השר לשעבר. "להערכתי, יהיה פער קטן בין המפלגות שהן נגד ביבי לבין המפלגות שתומכות בו, וכתוצאה מכך תקום ממשלת מיעוט של המפלגות האנטי-ביבי, להערכתי בראשות גדי איזנקוט".

התוצאה: "ביבי יפרוש ולא יעמוד בראש האופוזיציה"

לדברי רמון, המטרה המרכזית של המהלך להקמת ממשלת מיעוט אינה רק תפיסת השלטון, אלא מניעת מצב שבו נתניהו יוכל להמשיך ולנהל את המדינה מבלפור או להישאר רלוונטי במערכת הפוליטית.

"הממשלה הזאת תביא לכך שנתניהו לא יהיה ראש ממשלת מעבר", סיכם רמון את התחזית שלו, וטען כי מדובר במהלך שיביא לקץ העידן הפוליטי של יו"ר הליכוד. "כתוצאה מכך, ביבי יפרוש מהחיים הציבוריים ולא ימשיך לעמוד בראש האופוזיציה".