סקר מנדטים: מכה קשה נוספת לבנט; נתניהו מתאושש

סקר מנדטים חדש של עיתון "מעריב" חושף כי מפלגת הליכוד שומרת על הובלה זעומה בלבד, בעוד מפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט נושפת בעורפה, ומפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מתבססת ככוח השלישי בגודלו.

לפי נתוני הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבל 22 מנדטים, כשרק מנדט אחד פחות מפריד בינו לבין מפלגת 'ישר!' של איזנקוט, שמגיעה ל-21 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכה ל-18 מנדטים, וממשיכה להוות לשון מאזניים משמעותית. בהמשך הרשימה: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 11 מנדטים, מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן עם 10 מנדטים, ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר שמקבלת 9 מנדטים. המפלגות החרדיות רושמות נתונים חד-ספרתיים כאשר ש"ס מקבלת 8 מנדטים ויהדות התורה 7. בתחתית הרשימה נמצאות חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, ורע"מ והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שמגרדות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים כל אחת. תמונת הגושים: התיקו הפוליטי נמשך בחלוקה לגושים המסורתיים, אף אחד מהצדדים אינו מצליח להגיע ליעד הנכסף של 61 חברי כנסת לצורך הקמת ממשלה באופן עצמאי. גוש תומכי נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית) נעצר על 50 מנדטים בלבד. מנגד, גוש מתנגדי נתניהו המובהק (ישר!, ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים) מגיע ל-60 מנדטים, מרחק מנדט בודד מהכרעה. המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"מ) מחזיקות יחד ב-10 מנדטים הנותרים.

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פרדוקס האיחוד: הריצה המשותפת פוגעת באופוזיציה

הנתון המפתיע והדרמטי ביותר בסקר הנוכחי נוגע לשאלת האיחודים בגוש המרכז-ימין. בניגוד להנחה הרווחת כי חיבור כוחות מייצר כוח גדול יותר, הסקר מוכיח כי במקרה של בנט ואיזנקוט, המתמטיקה הפוליטית עובדת הפוך.

בדיקת התרחיש של איחוד בין מפלגת "ביחד" לבין מפלגת "ישר!", כאשר בנט עומד בראש הרשימה המשותפת, מעלה כי המפלגה המאוחדת זוכה ל-33 מנדטים בלבד. מדובר בירידה של מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם, אך הנתון המדהים הוא שמדובר בכישלון אסטרטגי: ריצה משותפת כזו מביאה לפספוס של 6 מנדטים שלמים בהשוואה לריצה נפרדת של שתי המפלגות (שמניבות יחד 39 מנדטים).

ההיחלשות הזו של הרשימה המאוחדת משפיעה באופן ישיר על הגושים ומחזקת את נתניהו. במצב של איחוד כזה, גוש מפלגות האופוזיציה כולו צונח ל-58 מנדטים בלבד, בעוד שגוש נתניהו מתחזק ועולה ל-52 מנדטים, מה שמקטין משמעותית את הסיכויים להקמת ממשלה חלופית.