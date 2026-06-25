רגע מרגש במיוחד התרחש הערב (חמישי) במופע של הזמר עדן חסון, כאשר הזמין לבמה את נועה בן דוד בת ה-11 – הילדה שסרטון הווידאו שצילמה על הבריונות שחוותה התפרסם בימים האחרונים וקיבל הד עצום ברשת החברתית.

מול אלפי האנשים שהגיעו למופע, חסון חיזק את נועה, שיתף שגם הוא עבר רגעים לא פשוטים כילד וקרא לעצור את תופעת החרמות והבריונות בקרב בני נוער. בסיום הרגע המרגש הקדיש לה את השיר "שקיעות אדומות" – אחד הלהיטים הגדולים שלו.

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"אותם ילדים שניסו להשתיק אותך" חסון פתח את דבריו על הבמה בהתייחסות ישירה לסרטון שראה ברשת: "לפני כמה ימים ראיתי סרטון ברשת שהביא לי בוקס לבטן והקפיץ לי טריגר. אני רוצה להגיד ערב טוב לנועה שנמצאת כאן איתנו". הזמר המשיך והעביר מסר ברור: "אותם ילדים שניסו להשתיק אותך ולבאס אותך, אני רוצה פה להעצים אותך ולהתגאות בך על זה שאת גיבורה, שאת אמיתית וכנה, שלא מפחדת להיות מי שהיא. אני מעריך אותך ותודה רבה שבאת להופעה הזאת".

עדן חסון משיב למפגינים נגדו: "זאת לא הדת שאני מכיר!" ( עדן חסון (צילום: שי פרנקו) )

"כל האנשים מתמלאים בגאווה כשרואים אותך"

חסון הוסיף והדגיש את החשיבות של תמיכה ועידוד: "כל האנשים שצופים בך כאן מתמלאים בגאווה ושמחה כשהם רואים אותך. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שתמיד עזר לי כשהייתי ברגעים האלה".

הזמר, שבשנים האחרונות הפך לאחד האמנים האהובים והמצליחים בישראל, ידוע בפעילות החברתית שלו ובמעורבות בנושאים חברתיים. רק לאחרונה הוא הפתיע זוג שעבר פציעה במלחמה במהלך חתונתם, וגם ביקר חיילים ויולדות בבית החולים רמב"ם בחיפה במהלך המלחמה.