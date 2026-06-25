ערוץ 16, הערוץ החדש שעומד לעלות לאוויר בקרוב, ממשיך לגייס שמות מוכרים מעולם הבידור הישראלי. לאחר שפורסם כי יעקב אילון יגיש את מהדורת החדשות המרכזית, מתברר כי גם צביקה הדר ומאור זגורי מצטרפים לערוץ בתפקידים בכירים.

צביקה הדר, המגיש והשחקן הוותיק שליווה דורות שלמים בטלוויזיה הישראלית, מונה לתפקיד מוביל בתחום הבידור בערוץ החדש. הדר, שבשנים האחרונות הנחה את "המשחק המרכזי" בערוץ הספורט והיה פניו של תוכניות כמו "כוכב נולד" ו"נולד לרקוד", צפוי להוביל פרויקטים חדשים בערוץ שמבטיח לשנות את חוקי המשחק בטלוויזיה הישראלית. לצד הדר, גם מאור זגורי, היוצר והבמאי שעומד מאחורי הסדרה המצליחה "זגורי אימפריה", מצטרף לערוץ 16 כמוביל תחום הפקות המקור. זגורי, שסיים לאחרונה את צילומי העונה השלישית של הסדרה המצליחה שלו, צפוי להוביל יצירת תכנים מקוריים חדשים לערוץ. המינויים מגיעים בעיצומה של תקופת הקמה אינטנסיבית של ערוץ 16, שמתכנן לעלות לאוויר ביום ראשון הקרוב (28.6.2026) לתקופת השקה רכה של 21 ימים. הערוץ, שבבעלותו של איציק חדד מקבוצת יחד הבונים, מבטיח מהפכה בטלוויזיה הישראלית עם מודל אינטראקטיבי שבו הציבור ישפיע על התכנים בזמן אמת.

"כל האנשים שאני אוהב נמצאים שם": מאור זגורי בראיון לסרוגים ( בראיון לסרוגים. )

מה מחכה לצופים?

עם צוות כזה של אנשי תקשורת ובידור מנוסים, ערוץ 16 מתכוון ברצינות להתחרות על תשומת הלב של הצופה הישראלי. השילוב של הדר בתחום הבידור וזגורי בהפקות מקור, לצד אילון בחדשות, יוצר משולש יצירתי שעשוי להוביל לתכנים מעניינים ומגוונים.

הערוץ ישדר בסלקום tv, במיני-סייט ייעודי ובאפליקציות חכמות בחינם. מקימי הערוץ אף מתכננים להנפיק אותו בעתיד בבורסה, ובכך לאפשר לאזרחים לרכוש מניות ולהפוך לבעלים של הערוץ. האולפנים המשוכללים של הערוץ נבנו ברמת אביב באתר בו שידרה בעבר הטלוויזיה החינוכית.

עדכונים נוספים על הפרויקטים הספציפיים של הדר וזגורי בערוץ צפויים להתפרסם בהמשך.