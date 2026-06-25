שר החוץ גדעון סער מתכונן להביא בימים הקרובים לאישור הממשלה הצעת החלטה להכרה רשמית ברצח העם הארמני שבוצע בידי האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה. כך מתפרסם הערב (חמישי) לראשונה.

המהלך, שנתפס כאצבע בעין לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, מגיע על רקע החרפה משמעותית ביחסים בין ירושלים לאנקרה.

בהצעת ההחלטה נאמר, כי על יסוד החובה המוסרית וההיסטורית, תכיר ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. בהצעה נקבע עוד כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות האמת ההיסטורית של אירועים אלה.

כידוע, טורקיה מתנגדת נחרצות לשימוש במונח "רצח עם" לתיאור האירועים שהתרחשו בין השנים 1915 ל-1918, בהם נרצחו יותר משני מיליון ארמנים. אנקרה טוענת כי מדובר בקורבנות של מלחמת אזרחים והתקוממות, ולא ברצח עם מתוכנן.