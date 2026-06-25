אירוע ירי קשה התרחש הערב (שלישי) בכפר ג'סר א-זרקא שבמרחב שרון. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה כתוצאה מירי שבוצע לעברו, ופונה לבית החולים הלל יפה במצב קשה כשהוא מעורפל הכרה.

כוחות משטרה גדולים של תחנת ג'סר א-זרקא הוזנקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח במוקד 101, והחלו בפעולות חקירה נרחבות לצד איסוף ראיות במקום. השוטרים סרקו את האזור במטרה לאתר חשודים במעשה, תוך שהם מבצעים גביית עדויות מהנוכחים בזירה.

פצוע קשה עם פציעות חודרות

צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 21:10 מצאו את הפצוע במצב קשה. פרמדיקית מד"א מאיה פחימה סיפרה: "ראינו גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא מעורפל הכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו קשה".

הפצוע הועבר לחדר הטראומה בבית החולים הלל יפה, שם הוא מקבל טיפול רפואי מתקדם. מצבו מוגדר כקשה, והוא סובל מפציעות חודרות בגופו.

הרקע לאירוע: סכסוך פלילי

מהמשטרה נמסר כי על פי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע הירי הוא ככל הנראה פלילי. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נמצאות בבדיקה, והחוקרים ממשיכים לאסוף ממצאים ולחקור עדים במטרה לברר את כל הפרטים.