לאחר שזוהו במרחב הביטחוני: צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה 

למרות הפסקת האש: כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בפיקוד אוגדה 36 הפועלים בזוטר א-שרקייה, זיהו היום (חמישי) חמישה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהיוו איום על כוחותינו הפועלים בתוך המרחב הביטחוני.

באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של חטיבת הקומנדו הפועלים ברכס עלי טאהר, זיהו מחבל חמוש מארגון הטרור חיזבאללה שהיווה איום על כוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף והכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם להסרת האיום. כוחות צה"ל פועלים במרחב רכס עלי טאהר ולא מאפשרים למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות או לנוע במרחב הרכס.