ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים לאחרונה דיונים באפשרות לשריין את העיתונאית נטעלי שם טוב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, כך עולה הערב (חמישי) מפרסום ראשון של העיתונאי שחר גליק במהדורה המרכזית של כאן חדשות. המהלך, אם יצא לפועל, עשוי להוות צעד משמעותי בהיערכות המפלגה לקראת הבחירות הצפויות.

על פי הפרסום, בסביבתו של ראש הממשלה קיימות גרסאות שונות לגבי מצב הדברים: חלק מהגורמים טוענים כי ההצעה כבר הועברה לשם טוב, אך היא טרם החזירה תשובה סופית. גורמים אחרים מציינים כי הנושא אמנם עלה לדיון אצל נתניהו, אך טרם התקדם מעבר לשלב הבדיקה הראשוני.

נטעלי שם טוב ( צילום מסך חדשות 12 )