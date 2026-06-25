ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים לאחרונה דיונים באפשרות לשריין את העיתונאית נטעלי שם טוב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, כך עולה הערב (חמישי) מפרסום ראשון של העיתונאי שחר גליק במהדורה המרכזית של כאן חדשות. המהלך, אם יצא לפועל, עשוי להוות צעד משמעותי בהיערכות המפלגה לקראת הבחירות הצפויות.
על פי הפרסום, בסביבתו של ראש הממשלה קיימות גרסאות שונות לגבי מצב הדברים: חלק מהגורמים טוענים כי ההצעה כבר הועברה לשם טוב, אך היא טרם החזירה תשובה סופית. גורמים אחרים מציינים כי הנושא אמנם עלה לדיון אצל נתניהו, אך טרם התקדם מעבר לשלב הבדיקה הראשוני.
נטעלי שם טוב, עיתונאית ותיקה שעבדה בעבר בחדשות 12 ובחדשות 13, פונתה מביתה במטולה בעקבות המלחמה בצפון. במהלך החודשים האחרונים היא התבטאה בחריפות על המצב הביטחוני בגבול הצפוני ועל הצורך בהכרעה צבאית מול חיזבאללה.
השיקול המרכזי מאחורי הרעיון לשריין את שם טוב נעוץ בזיהוי החזק שלה עם הצפון ועם תושבי האזור. בליכוד סבורים כי היא עשויה להוות פתרון לאכזבה הגוברת בקרב תושבי הצפון מהטיפול בביטחון האזור בחודשים האחרונים, ולחזק את אחיזת המפלגה באוכלוסייה המקומית..
במהלך המלחמה, שם טוב פרסמה פוסט חשבון נפש שבו התוודתה כי טעתה בתחילת המערכה כשחשבה שישראל צריכה להמשיך להילחם בחיזבאללה ולא להגיע להסכם הפסקת אש. "יותר מעשר שנים של הכנות שהתפוצצו באותם עשרה ימים בלתי נשכחים", כתבה אז, בהתייחס למבצע הביפרים וחיסול נסראללה.
המהלך הרחב: שריונים בליכוד
האפשרות לשריין את שם טוב מתבצעת על רקע תכנון רחב יותר של נתניהו לשריין מספר דמויות בכירות ברשימת הליכוד. מהליכוד ומנטעלי שם טוב לא נמסרה תגובה רשמית לפרסום. עדכונים נוספים בהמשך.
תגובות
100 אחוז גאונות מדינית להביא מגישת חדשות כדי לפתור את חורבן הגליל. ביבי והיועצים שלו מרוויחים מזה עוד ספין תקשורתי מבריק שיכסה על חוקי ההשתמטות והכניעה שלו לחרדים. מעניין אם היא מגיעה עם מערכת כיפת ברזל מובנית???