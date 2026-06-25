מסוק צה"ל שהסיע את נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת היום (חמישי) בחירום בבסיס חיל האוויר במרכז הארץ, בעקבות פגיעת ציפורים במהלך טיסה שגרתית. מדובר באירוע נדיר שמדגיש את אתגרי הבטיחות האווירית בישראל.

על פי הודעת דובר צה"ל, האירוע התרחש מוקדם יותר היום כאשר המסוק ביצע טיסה שגרתית עם נשיא המדינה. בעקבות הפגיעה, צוות הטיסה החליט על נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר הקרוב, בהתאם לנהלי הבטיחות המחמירים.

המשך הטיסה במסוק חלופי

מצה"ל הבהירו כי לא היו נפגעים באירוע ולא נגרם נזק. כחלק מנוהל שגרתי במקרים כאלה, צוות הטיסה והנשיא הועברו למסוק אחר והמשיכו בטיסתם ליעדם המתוכנן. המסוק שנפגע הועבר לטיפול של הצוותים הטכניים בחיל האוויר במטרה להשיבו לפעילות רציפה בהקדם.

חיל האוויר מפעיל מערכות מתקדמות לזיהוי ומניעת פגיעות ציפורים, לצד נהלי בטיחות מחמירים המחייבים את הטייסים לנחות בחירום במקרה של פגיעה חשודה. במקרה זה, הנהלים עבדו כמתוכנן והאירוע הסתיים ללא נפגעים.

חקירת האירוע

על פי ההודעה הרשמית, האירוע נמצא כעת בחקירה מקיפה של גורמי חיל האוויר. מטרת החקירה היא לבחון את נסיבות הפגיעה, להפיק לקחים ולוודא שהנהלים הופעלו כראוי. כמו כן, הצוותים הטכניים יבדקו את המסוק באופן יסודי כדי לוודא שניתן להשיבו לפעילות מבצעית מלאה. עדכונים נוספים יפורסמו עם סיום החקירה.