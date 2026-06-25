ואנס: נקים ערוץ תקשורת ישיר בין ארה"ב למשמרות המהפכה 

ההתקפלות האמריקנית: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר הערב (חמישי) כי וושינגטון וטהרן הסכימו להקים ערוץ תקשורת ישיר עם משמרות המהפכה של איראן, זאת במטרה "להפחית את הסיכוי להסלמה נוספת". בראיון לאתר הבריטי "UnHerd" ואנס אמר כי הוסכם שגורמים צבאיים איראנים ואמריקניים ייפגשו בדוחא, בירת קטאר, כדי ליישב מחלוקות. "במהלך השיחות עם שוויץ, סיכמנו על הקמת מנגנון כזה. הם אמרו: בסדר, נשלח מישהו ממשמרות המהפכה לשבת בדוחא עם מישהו מפיקוד המרכז של ארה"ב, וכך נפתור הרבה מהמחלוקות האלה" טען.

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עוד הסביר כי גם איחוד האמירויות פתחה ערוצי תקשורת חדשים עם איראן, שלטענתו לא התקיימו בעבר - שכללו גם קשרים עם משמרות המהפכה. "איחוד האמירויות - שהיא המדינה הכי פרו-ישראלית במפרץ - מנהלת שיחות עם אירן בהיקף חסרת תקדים, כולל עם משמרות המהפכה" אמר ואנס. לדבריו, השיחות עסקו ב"סוגים שונים של תמריצים כלכליים".