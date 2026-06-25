שני נערים נפצעו מירי בתל אביב, אחד מהם במצב אנוש

דיווח ראשוני: שני נערים נפצעו הערב (חמישי) מירי באירוע שהתרחש ברחוב אבן רושד ביפו. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים וולפסון בחולון.

פרטים נוספים מיד