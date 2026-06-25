30 שנה ל-Wannabe: כשהספייס גירלז כבשו את העולם

התאריך הוא ה-26 ביוני 1996. חמש בחורות בריטיות אלמוניות יחסית פורצות אל מסכי הטלוויזיה ומקלטי הרדיו בסערה, כשהן מדלגות, צורחות ורוקדות בלובי של מלון לונדוני מפואר. השיר? "Wannabe". המסר? Girl Power. התוצאה? רעידת אדמה תרבותית שאת הגלים שלה אנחנו מרגישים עד היום, בדיוק השבוע לפני 30 שנה.

להקת הספייס גירלז (Spice Girls) לא רק הוציאה סינגל בכורה מצליח; היא הגדירה מחדש את שנות ה-90, הפכה לתופעה הגלובלית הגדולה ביותר מאז הביטלס, והוכיחה שפופ נשי יכול לבעוט, להוביל ולשלוט במצעדים ביד רמה.

כש-"Wannabe" יצא לעולם, הוא לא סתם טיפס במצעדים – הוא כבש אותם בסערה. השיר הגיע למקום הראשון ב-22 מדינות (כולל בריטניה וארצות הברית) ומכר מיליוני עותקים.

גם היום, 30 שנה אחרי, הצליל של "Zigazig-ah" (מילה שעד היום אף אחד לא באמת יודע להסביר את משמעותה) מיד מקפיץ כל רחבת ריקודים, מסיבת ניינטיז או ערב קריוקי. "Wannabe" נותר אחד משירי הבכורה המצליחים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה, שיר שפתח את הדלת לדורות של כוכבות פופ שבאו אחריו.

אז תגבירו את הרמקולים, תעשו קוקיות או תלבשו מנומר – כי הלהיט הזה מוכיח שכוח נשי וחברות טובה פשוט לא מתיישנים לעולם.