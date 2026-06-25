מחלף גולני: צעירים בני 25 נהרגו בתאונה בין רכב לאופנוע בכביש 65

תאונת דרכים קטלנית הערב (חמישי) בצפון הארץ: 2 רוכבי אופנוע בני 25 נפגעו באורח אנוש לאחר שהתנגשו ברכב פרטי בכביש 65 סמוך למחלף גולני. פרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה ביצעו בהם פעולות החייאה, אך לבסוף הם נאלצו לקבוע את מותם בזירת התאונה.

ד"ר עומרי גורגה, רופא במד"א וחובש מתנדב ביחידת האופנועים של מד"א שלו בן שבת, סיפרו: "ראינו את רוכבי האופנוע כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם, לאחר שנפצעו במהלך הרכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום."

שוטרים ובוחני תאונות הדרכים נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. כביש 65 חסום לתנועה בשני הכיוונים, והנהגים מתבקשים להשתמש בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות השוטרים במקום.