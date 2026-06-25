הרמטכ"ל מבהיר: "אנחנו זקוקים לכל לוחם ולוחמת"

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס הערב (חמישי) לאתגרים העומדים בפני צה"ל במהלך נאומו בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 - כשבדבריו הדגיש את הצורך בכח אדם לצבא.

"דור הפיקוד שניצב כאן היום נקרא אל הקרב מתוך תופת שבעה באוקטובר" אמר זמיר. "מהיום הנורא ההוא קם דור של לוחמים ולוחמות, מפקדים ומפקדות, בסדיר ובמילואים, שעומד מאז בעוז על משמר ארצנו. דור שהבין כי ברגע שנפרץ הגבול, האחריות עוברת מיד אל מי שקם, מוביל, ונעשה בגופו וברוחו חומת מגן לאזרחי ישראל".

זמיר הבהיר כי "אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבאה של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה".

"האתגר שצה"ל מתמודד עימו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות ובין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה, המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות" הדגיש בסיכום. "אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד - גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון".