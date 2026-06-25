כ"ץ באיום לאיראן: "אם תתקוף את ישראל - נתקוף אותה בכל העוצמה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים הערב (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, כשבדבריו התייחס למתיחות הביטחונית בצל הפסקת האש בלבנון ושלח מסר מאיים לאיראן.

"צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן - כדי להגן משם על תושבינו ויישובינו מול גורמים ג'יהאדיסטים" הבהיר כ"ץ. "לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל: ההגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו - ולא ניסוג מאזורי הביטחון". לדבריו, "למפקדים וללוחמים שלנו יש את כל הגיבוי הנדרש כדי להשלים את משימתם ולהגן על עצמם ועל אזרחי ישראל. יש עיקרון מרכזי שמוביל אותנו בכל החלטה: חיי לוחמינו הם ערך עליון. עבור ראש הממשלה, עבורי, עבור הרמטכ"ל ועבור כל שרשרת הפיקוד בצה"ל - ביטחונם של המפקדים והלוחמים קודם לכל שיקול אחר. ההנחיות שלנו ברורות וחד-משמעיות: שום אילוץ מבצעי, מדיני או אחר לא יצדיק סיכון מיותר של חיילי צה"ל".

עוד ציין כי "יש עוד מסר חשוב, אותו אני מקווה שמבינים היטב בטהרן: אם איראן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון, או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה - באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו".

"השנים שלפנינו יביאו איתן אתגרים חדשים, ועוצמתו של צה"ל תמשיך להוות גורם מכריע בהמשך קיומנו כאן והמשך שגשוגה של המדינה" סיכם. "יכולתנו לשמור על העוצמה הזאת ואף לחזק אותה נשענת, בראש ובראשונה, על אנשינו – ובראשם אתם, המפקדים הצעירים. אין לנו יתרון איכותי בולט יותר מאשר אנשינו, ובראשם הלוחמים ומפקדיהם".