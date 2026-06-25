מתחת לרדאר הציבורי, הולך ונחשף משבר עמוק וכואב סביב בני נוער הזקוקים למסגרות פוסט-אשפוזיות. נערים ונערות שחוו בעבר משברים נפשיים חריפים, אשפוזים פסיכיאטריים ממושכים, פגיעות עצמיות והתנהגויות מסכנות חיים - נמצאים במצוקה. עבורם, פנימייה פוסט-אשפוזית היא לא עוד מוסד רגיל, אלא חוליה קריטית ומצילת חיים בין המחלקה הסגורה לבין חזרה הדרגתית לחיים יציבים בקהילה.

בפועל, המציאות בשטח מפקירה את המשפחות. הורים רבים מגלות שגם כאשר גורמי המקצוע והרווחה מסכימים פה אחד שהילד זקוק למסגרת מותאמת – המקומות פשוט לא קיימים, והאחריות חוזרת אל הבית המוצף. מי שמובילה את חזית הטיפול בנוער הזה מזה למעלה מארבעה עשורים, מתוך תחושת שליחות עמוקה, היא הפסיכיאטרית המוערכת ד"ר שולמית בלנק. החזון שנולד מתוך המצוקה במחלקות הסגורות החזון של ד"ר שולמית בלנק נולד מתוך היכרות אינטימית וארוכת שנים עם מערכת בריאות הנפש הציבורית. בשנות עבודתה כפסיכיאטרית ילדים ונוער, נחשפה בלנק לתופעה המדאיגה של "הדלת המסתובבת": ילדים ונערים שנכנסים לאשפוז פסיכיאטרי, מיוצבים באופן זמני, אך משוחררים לביתם ללא מערך תמיכה מוגן ומתאים – מה שמוביל להידרדרות מהירה ולאשפוז חוזר וקשה יותר. היא סירבה להשלים עם המציאות שבה בני נוער בעלי פוטנציאל נבלעים בין כותלי המחלקות הסגורות ומאבדים את עתידם, והחליטה לבנות חלופה טיפולית-שיקומית בקהילה שתשבור את המעגל הזה. מה שהחל לפני עשרות שנים כמועדוניות צנועות באמצעים דלים, הפך תחת נחישותה יוצאת הדופן לאימפריה של טיפול ושיקום. עבור ד"ר שולמית בלנק, ניהול מפעל החסד והשיקום הזה אינו עבודה, אלא ייעוד מוסרי ואישי מהמעלה הראשונה. בלנק, המנהלת את המרכז בהתנדבות מלאה לאורך כל השנים, משקיעה את כל מרצה, ניסיונה המקצועי הרחב ולבה החם כדי להבטיח שאף ילד שנפלט מהמערכות הרגילות לא יישאר מאחור.

מרכז בני ארזים בראשון לציון ( צילום: יח"צ )

ייחודיותו של מרכז "בני ארזים": שילוב של גבולות ברורים ואהבה עמוקה

מרכז "בני ארזים", השוכן בראשון לציון, נחשב כיום למוסד מוביל, פורץ דרך ולמודל לחיקוי בתחום בריאות הנפש של ילדים ונוער בישראל. ייחודיותו של המרכז טמנה בתפיסה הטיפולית-חינוכית החדשנית שפיתחה ד"ר שולמית בלנק, המבוססת על שילוב מדויק בין הצבת גבולות נוקשים, סמכותיים וברורים לבין מעטפת רגשית חמה, ביתית ומקבלת. ילדים במצבי קצה זקוקים למסגרת יציבה ומוגנת שתשמור עליהם מפני עצמם. העבודה ב"בני ארזים" היא התנהגותית וממוקדת, וכוללת מעקב הדוק ואמצעים המבטיחים מוגנות מקסימלית לאורך כל שעות היממה, לצד ליווי פסיכיאטרי וטיפולי ברמה הגבוהה ביותר.

נדבך מרכזי נוסף בהצלחה של המוסד הוא בית הספר "בני ארזים" הפועל במקום. בניגוד למסגרות חינוך רגילות המתקשות להכיל מורכבויות נפשיות, בבית הספר הזה מתקיימת אינטגרציה מלאה בין הלמידה הפורמלית לתהליך הרגשי-טיפולי. בזכות שיתוף פעולה הדוק ויחודי בין הצוות הפדגוגי לצוות הטיפולי והפסיכולוגי, ילדים שחוו רק דחייה וכישלונות בעבר, מצליחים לא רק להגיע להישגים לימודיים – אלא לפתח תחושת ערך עצמי, ביטחון ואמונה עמוקה ביכולת שלהם לצמוח ולחזור לחיק החברה כאזרחים תורמים.

שולמית בלנק: "מוצפים בילדים שמתחננים להיכנס"

המצוקה הגוברת בשטח והמחסור הכללי במסגרות פוסט-אשפוזיות בארץ יוצרים עומס חסר תקדים על דלתות המרכז. בדיון מיוחד ומטלטל שנערך לאחרונה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הציגה ד"ר שולמית בלנק נתונים מדאיגים על הגידול המסיבי במספר הפניות של משפחות וגורמי רווחה חסרי אונים. "אין מספיק פנימיות פוסט-אשפוזיות בארץ", התריעה בלנק בדיון, והשמיעה זעקה מהדהדת: "במרכז 'בני ארזים' אנחנו מוצפים בילדים שמתחננים להיכנס".

לדבריה של ד"ר שולמית בלנק, המציאות הזו קורעת לב יום-יום. הורים מכל רחבי המדינה, מותשים וחרדים לחיי ילדיהם, רואים ב"בני ארזים" את גלגל ההצלה האחרון שלהם בזכות הניהול המקצועי והגבולות הברורים שהוא מציע. אך כשהמערכת הממשלתית משתהה, רשימות ההמתנה מתארכות והולכות. המחסור חמור במיוחד, מציינת בלנק, גם עבור אוכלוסיות ספציפיות כמו הציבור הדתי-לאומי, שמשפחות רבות מתוכו זקוקות למסגרת פוסט-אשפוזית מותאמת שתשמור על עולמם הערכי והאמוני כחלק בלתי נפרד מתהליך הריפוי והשיקום.

ד"ר שולמית בלנק. מאמצים בלתי פוסקים להרחבת המענה ( צילום: יח"צ )

המאמצים הבלתי פוסקים להרחבת המענה

למרות שמשרד הרווחה מכיר בבעיה ונמצא בשלבים של גיבוש מכרזים להקמת מסגרות חדשות, התהליכים המינהליים והתקציביים נמשכים חודשים ארוכים – זמן שלנער או נערה במצב אובדני וסיכון חריף פשוט אין. נוכח האדישות והסחבת, ד"ר שולמית בלנק אינה נחה לרגע. היא ממשיכה להילחם בכל חזית – מול משרדי הממשלה, בוועדות הכנסת ובתקשורת – כדי להביא את קולם של הילדים השקופים אל קדמת הבמה ולדרוש פתרונות תקציביים מהירים והסרת חסמים בירוקרטיים.

בסופו של דבר, פועלה הבלתי מתפשר של ד"ר שולמית בלנק והצלחות הענק של מרכז "בני ארזים" – המוביל לאחוזי הצלחה פנומנליים במניעת אשפוזים חוזרים ובשיקום בני נוער – מוכיחים כי אמונה בילד, בשילוב מעטפת מקצועית נכונה, יכולה לחולל ניסים ששום מחלקה סגורה לא תשיג. הגיעה העת שהמדינה תרים את הכפפה, תעניק רוח גבית מלאה למפעל החיים של בלנק, ותרחיב את המודל המצליח של "בני ארזים", כדי שכל ילד שנמצא על פי תהום יוכל למצוא מקום מוגן, לגלות את עצמו מחדש ולצעוד בבטחה אל העתיד.