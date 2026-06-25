סקר מנדטים: איזנקוט מזנק; נתניהו מאבד את ההובלה. בנט קורס

מגמת ההתחזקות של הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, מגיעה (חמישי) לשיא חדש. לראשונה במסגרת סקרי "זמן ישראל", הופכת מפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט למפלגה הגדולה ביותר בישראל, כשהיא עוקפת את מפלגת השלטון, הליכוד.

איזנקוט בראש, בנט שומר על כוחו לפי נתוני הסקר, מפלגתו של איזנקוט מתייצבת בפסגה עם נתון דרמטי של 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו נדחקת למקום השני ומקבלת 21 מנדטים בלבד. במקום השלישי ניצבת מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, ששומרת על כוחה כגורם משמעותי במערכת הפוליטית עם 17 מנדטים.

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עוד עולה מהסקר כי 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 11 מנדטים, ואחריה המפלגות החרדיות והדתיות: ש"ס עם 10 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 8 מנדטים, ויהדות התורה שמקבלת 7 מנדטים.

בצד השמאלי של המפה, מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן זוכה ל-7 מנדטים. בתחתית הרשימה, על סף אחוז החסימה עם 4 מנדטים כל אחת, נמצאות המפלגות: חד"ש-תע"ל, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', רע"מ, ומפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ שרושמת שפל חסרת תקדים. מפלגות 'המילואימניקים' ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 0 מנדטים.

חלוקת הגושים: רוב מוחץ לאופוזיציה

תמונת הגושים העולה מן הסקר מציגה מציאות מורכבת מאוד עבור הקואליציה הנוכחית, כאשר גוש תומכי נתניהו (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית והציונות הדתית) מגרד 50 מנדטים בלבד מהתחתית.

מנגד, גוש מתנגדי נתניהו רושם זינוק מרשים ומגיע לרוב מוחץ של 66 מנדטים. מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ, שמתנדנדת עם 4 מנדטים, נותרת מחוץ לשני הגושים המובהקים.

לראשונה: ממשלת שינוי ללא המפלגות הערביות

הנתון המעניין ביותר בסקר הנוכחי פותח לראשונה אפשרות לתסריט פוליטי שלא היה קיים עד כה במערכת הבחירות הנוכחית: הקמת ממשלה יציבה לחלוטין ללא מפלגות הקואליציה הנוכחית, אך גם ללא צורך בהישענות על המפלגות הערביות (רע"מ וחד"ש-תע"ל).

על פי הניתוח, גוש השינוי (המורכב מ'ישר!', 'ביחד', 'ישראל ביתנו' ו'הדמוקרטים') מגיע יחד ל-58 מנדטים. כאשר מחברים אליהם את 4 המנדטים של כחול לבן בהובלת בני גנץ, מגיע הגוש ל-62 מנדטים. מתמטיקה זו הופכת את האפשרות להקמת ממשלת מרכז-ימין-שמאל ציונית לריאלית לחלוטין, עם או בלי תמיכתן או הימנעותן של המפלגות הערביות.