אחרי שבועות של שמועות: דור פרץ קיבל החלטה על עתידו

הסאגה הגיעה לסיומה: אחרי שבועות ארוכים של חרושת שמועות וספקולציות בנוגע לעתידו, קשר וקפטן מכבי תל אביב, דור פרץ, חתם היום (חמישי) על חוזה חדש במועדון לשלוש עונות, עם אופציה לשנתיים נוספות. פרץ צפוי להצטרף באופן מיידי לאימוני הקבוצה כבר היום או לכל המאוחר מחר כך פורסם לראשונה בynet.

פריצת הדרך: חוזה ארוך טווח והצעה משופרת החתימה הרשמית מגיעה ימים ספורים לאחר שבמכבי תל אביב החליטו לשדרג את ההצעה המקורית שהוגשה לקשר בשלהי העונה שעברה. התפנית התרחשה בפגישה שנערכה אמש בין השחקן לנציגי המועדון, ובה סוכמו התנאים הכספיים והמקצועיים: פרץ ירוויח שכר בסיס של כ-500 אלף אירו לעונה, לצד מענקים ובונוסים פוטנציאליים שיכולים להגיע לעוד כ-150 אלף אירו. מדובר בתקופת חוזה חריגה וארוכה יחסית בהתחשב בגילו של הקשר, כאשר לשם השוואה, בעונה החולפת השתכר פרץ כ-550 אלף אירו ומימש מתוכם כ-50 אלף אירו בסעיפי בונוסים שונים.

עוד באותו נושא מכבי תל אביב ניצחה את הפועל במשחק הראשון בסדרת הגמר חדשות סרוגים

מאחורי הקלעים: הצעת דינמו זאגרב ולחץ הקהל

ההחלטה של מכבי תל אביב להאיץ את המשא ומתן ולשפר את התנאים הגיעה, בין היתר, בעקבות הצעה קונקרטית שהחזיק פרץ מדינמו זאגרב הקרואטית, ואף טיסה שקיימו נציגיו למדינה. בסביבתו של הקשר הבהירו כי הנסיעה לקרואטיה לא נועדה לשמש כמנוף לחץ על הנהלת הצהובים, וכי העדיפות הראשונה שלו הייתה ונשארה להמשיך בקריית שלום, בעוד האופציה האירופית נבדקה כברירת מחדל בלבד.

בסופו של דבר, במועדון החליטו לסיים את הנתק הממושך עם השחקן בשל ההבנה כי השוק הישראלי דל באלטרנטיבות ראויות, לצד החשש מעזיבה צפויה של עוגנים משמעותיים נוספים בסגל ומחאת האוהדים הכללית שלחצה להשאיר את הקפטן בבית.