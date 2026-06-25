הסחף נמשך: אח החטוף מצטרף למפלגת הדמוקרטים

מפת המתמודדים בבחירות המקדימות של מפלגת "הדמוקרטים" ממשיכה להתבהר לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות. הבוקר (חמישי) הודיע סגן-ניצב בדימוס דני אלגרט, אחד מפעילי הציבור הבולטים ביותר בשנה האחרונה וממובילי מאבק משפחות החטופים, על הגשת מועמדותו הרשמית בפריימריז של המפלגה המאוחדת בראשות יאיר גולן.

אלגרט, שאחיו איציק אלגרט ז"ל נחטף מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, הפך לאחד הקולות הנוקבים והדומיננטיים ביותר בקרב משפחות החטופים ובמחאות הציבוריות נגד הממשלה. כעת, הוא מבקש לתרגם את העשייה הציבורית והאקטיביזם לשורות הכנסת. עם הגשת הטפסים הרשמית שיתף אלגרט את תומכיו ברשתות החברתיות וכתב בקצרות: "יוצאים למסע להצלת הדמוקרטיה עם הדמוקרטים".

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קרב צפוף מול עשרות מועמדים ומספר מתפקדים חסר תקדים

כניסתו של אלגרט למרוץ הפנימי מחזקת את אגף מובילי המחאה ואנשי השטח המשולבים ברשימת "הדמוקרטים", שנוצרה מאיחוד בין מפלגות העבודה ומרצ לצד כוחות אזרחיים חדשים. אולם, הדרך של אלגרט אל המקומות הריאליים בצמרת הרשימה צפויה להיות תחרותית ומאתגרת במיוחד.

הרישום לפריימריז, שננעל רשמית ביום חמישי זה, מציג רשימה ארוכה וצפופה של למעלה מ-40 מועמדים בולטים המתחרים על קולות הבוחרים. בין המתמודדים ניתן למצוא חברי כנסת מכהנים, דמויות ותיקות במחנה השמאל, ולצידם שורה של אנשי מחאה בולטים דוגמת יזם ההייטק משה רדמן.

הכרעה על אופייה ופניה של הרשימה תהיה נתונה בידיהם של רבבות מצביעים בקלפי הדיגיטלית. על פי נתוני המפלגה, שורת המתמודדים הגדולה תצטרך לשכנע קהל בוחרים עצום של למעלה מ-80,000 מתפקדים רשומים – נתון המהווה מספר שיא עבור המחנה מזה עשורים רבים. הבחירות הפנימיות לקביעת הרשימה הסופית לכנסת ייערכו ב-20 ביולי, ובהן יידרש כל מצביע לסמן בין 6 ל-8 מועמדים מועדפים.