אחרי הפגישה עם הרמטכ"ל: ההסדרניקים יתגייסו לחיל השריון

אסיפת ראשי ישיבות ההסדר שהתכנסה היום (חמישי) החליטה כי בני ישיבות ההסדר יתגייסו לחיל השריון במחזור הגיוס הקרוב באוגוסט, זאת לאחר הסערה סביב פיילוט שילוב הנשים במערך השריון.
בהודעה שפרסם איגוד ישיבות ההסדר לאחר האסיפה, בה השתתפו קרוב ל-50 ראשי ישיבות, נכתב כי הרבנים דנו במשבר שנוצר סביב שילוב לוחמים ולוחמות ביחידות קרביות ובחשש כי פתיחת הפיילוט בשריון תמנע מחיילים שומרי מצוות לשרת במקומות שבהם כבר מתגייסים שנים רבות.
ראשי הישיבות טענו כי חיילים מדווחים על מקרים רבים של ערבוב בין לוחמים ללוחמות בכלים סגורים, במגננים ובמוצבים צפופים, מצבים שלדבריהם נוגדים את ההלכה וגם את פקודת צה"ל.
הפגישה עם הרמטכ"ל שינתה את התמונה
לאחר זמן רב של התעלמות מצד הצבא התקיימה השבוע פגישה בין נציגי הישיבות לבין הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי צה"ל.
לדברי ראשי הישיבות, במהלך הפגישה הוצגו בפני צה"ל הטענות על הפרות של פקודת השירות המשותף והצורך לאפשר לכל חייל שומר מצוות לשרת בהתאם לאמונתו וערכיו.
בהודעה נמסר כי הרמטכ"ל הביע הערכה מיוחדת לבני הישיבות והמכינות על תרומתם ללחימה, הדגיש את מחויבותו לעקרון "צבא העם" והבהיר כי צה"ל מחויב שלא להדיר חיילים שומרי הלכה מיחידות הלחימה.
עוד נמסר כי זמיר הציג בפני הרבנים את העקרונות שגובשו בצה"ל בנוגע לפיילוט בשריון ואת המחויבות לבחון כל מהלך בהתאם לפקודת השירות המשותף.
"ירידה מהעץ"
ההחלטה מסמנת שינוי משמעותי לעומת הטון שנשמע בשבועות האחרונים מצד חלק מראשי הישיבות והרבנים, שהזהירו כי שילוב נשים בשריון המתמרן עלול להביא לכך שבני ישיבות רבים לא יוכלו להתגייס לחיל.
רק בימים האחרונים נשמעו אזהרות חריפות מצד ראשי ישיבות ומכינות, שטענו כי הרחבת הפיילוט תפגע ביכולת של תלמידיהם לשרת במסגרות קרביות בהתאם להלכה.
למרות זאת, בתום הדיון קבעו ראשי הישיבות כי בני ההסדר יתגייסו כרגיל לחיל השריון כבר במחזור הגיוס הקרוב.
עם זאת, באיגוד ישיבות ההסדר הבהירו כי המאבק לא הסתיים וכי השיח עם צה"ל יימשך. לדבריהם, ימשיכו לפעול כדי לוודא שפקודת השירות המשותף נאכפת וכי חיילים שומרי הלכה יוכלו להמשיך לשרת בכל יחידות צה"ל בהתאם לאמונתם.
תגובות
ממש לא ירידה מהעץ אלא הזדמנות פז להראות לגולדקנופף איך נראה שירות צבאי אמיתי בלי קומבינות...