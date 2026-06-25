אחרי הפגישה עם הרמטכ"ל: ההסדרניקים יתגייסו לחיל השריון

אסיפת ראשי ישיבות ההסדר שהתכנסה היום (חמישי) החליטה כי בני ישיבות ההסדר יתגייסו לחיל השריון במחזור הגיוס הקרוב באוגוסט, זאת לאחר הסערה סביב פיילוט שילוב הנשים במערך השריון.

בהודעה שפרסם איגוד ישיבות ההסדר לאחר האסיפה, בה השתתפו קרוב ל-50 ראשי ישיבות, נכתב כי הרבנים דנו במשבר שנוצר סביב שילוב לוחמים ולוחמות ביחידות קרביות ובחשש כי פתיחת הפיילוט בשריון תמנע מחיילים שומרי מצוות לשרת במקומות שבהם כבר מתגייסים שנים רבות.

ראשי הישיבות טענו כי חיילים מדווחים על מקרים רבים של ערבוב בין לוחמים ללוחמות בכלים סגורים, במגננים ובמוצבים צפופים, מצבים שלדבריהם נוגדים את ההלכה וגם את פקודת צה"ל.

הפגישה עם הרמטכ"ל שינתה את התמונה

לאחר זמן רב של התעלמות מצד הצבא התקיימה השבוע פגישה בין נציגי הישיבות לבין הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירי צה"ל.

לדברי ראשי הישיבות, במהלך הפגישה הוצגו בפני צה"ל הטענות על הפרות של פקודת השירות המשותף והצורך לאפשר לכל חייל שומר מצוות לשרת בהתאם לאמונתו וערכיו.