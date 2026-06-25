איום הפרישה של נתניהו: לא יוכל להשתמש בשם של הליכוד

הרוחות בתוך מפלגת השלטון מגיעות לנקודת רתיחה. בעוד המגעים הפנימיים בליכוד סביב קביעת מנגנון הפריימריז נמשכים באינטנסיביות, המתיחות בשטח מגיעה לשיאה לקראת התכנסותה המכרעת של ועדת החוקה של המפלגה ביום ראשון הקרוב. ברקע הדברים, מוסיפים להישמע בתוך הליכוד קולות מדאיגים המצביעים על אפשרות לטלטלה פוליטית חסרת תקדים.

על פי דיווח של אנה ברסקי בעיתון 'מעריב', גורמים המעורים היטב בפרטים מדגישים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו אינו משמיע איום כזה בקולו. עם זאת, לדבריהם, בימים האחרונים ממשיכים מקורביו הקרובים ביותר להעביר מסרים תקיפים וחריגים בשיחות סגורות שהם מקיימים עם בכירים בליכוד.

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איום בפיצול הסיעה ופגיעה במימון המפלגות

המסר שמועבר מאחורי הקלעים מבהיר כי נתניהו לא יקבל בהכנעה דחייה של קו המחשבה שלו. לפי אותם מקורבים, אם הצעתו של ראש הממשלה לגבי מתכונת הבחירות הפנימיות תיפול בהצבעה החשאית בוועידה, עשויה לעלות על השולחן האפשרות הדרמטית של פרישה משותפת של נתניהו יחד עם רוב חברי סיעת הליכוד הנוכחית.

לפי אותם גורמים פוליטיים, נתניהו ומחנהו מודעים לכך שהם אינם יכולים לקחת עמם את השם ההיסטורי והרשמי "הליכוד", אשר שייך כחוק למפלגה עצמה. יחד עם זאת, מדובר באיום ממשי בעל השלכות כלכליות כבדות משקל; אם רוב חברי הסיעה אכן יבחרו להצטרף לצעד של ראש הממשלה ולפרוש עמו, יהיו לכך השלכות ישירות ומשמעותיות על חלוקת כספי מימון המפלגות, מה שעלול להותיר את מוסדות הליכוד הוותיקים בפני שוקת שבורה. יום ראשון הקרוב עשוי לקבוע לאן פניה של תנועת הליכוד, לפשרה או לפיצוץ.