היסטוריה: לראשונה אישה עברה את מבחני הרבנות

היסטוריה בעולם התורה והמשפט בישראל: לראשונה אי פעם, אישה עברה בהצלחה את מבחני הסמכה של הרבנות הראשית, זאת בעקבות פסיקת בג"ץ התקדימית שאיפשרה לנשים לגשת למבחנים כך פורסם לראשונה על ידי העיתונאי דכי הלפרין בגלי צה"ל.

הנבחנת, ששמה לא פורסם, ניגשה למבחן הקשה בדיני אבלות ועברה אותו בהצלחה. מדובר ברף סינון קשוח במיוחד, שכן כדי לעבור את הבחינה בהצלחה נדרש ציון גבוה של 60 ומעלה. מלבד הנבחנת שעברה, ניגשו למבחן שתי נשים נוספות – אך הן לא הצליחו להשיג את הציון המבוקש.

המעבר של המבחן הנוכחי מהווה רק את יריית הפתיחה בדרך לתואר הנכסף. כדי לקבל את תעודת ההסמכה הרשמית ("יורה יורה"), הנבחנת תידרש לעבור בהצלחה עוד חמישה מבחנים מורכבים נוספים: הלכות שבת, הלכות נידה, הלכות איסור והיתר (דיני כשרות), לצד שתי בחינות נוספות בנושאים הלכתיים לפי בחירתה.