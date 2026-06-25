"משפט נתניהו נולד כדי שהוא יפרוש"

הדיונים הסוערים סביב השלכות סיום עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי ממשיכים להכות גלים, והפעם מגיע קול ביקורת חריף ומפתיע דווקא ממי ששימש בעבר בתפקיד בכיר בצד השמאלי של המפה הפוליטית. עו"ד דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שוחח עם בת אל בנימין והציג עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת נגד התנהלות מערכת אכיפת החוק בתיקי ראש הממשלה.

"במשפט נתניהו אין כלום, ולא היה כלום", קבע עו"ד כהן בפתח הניתוח שלו. "היה כאן מרד של המשפטנים. הפרקליטות יצאה לציד של ראש הממשלה, בניסיון לבצע הפיכה שלטונית, ולא בחלה באמצעים. במהלך הדרך נעשה שימוש פסול בכלים טכנולוגיים ומשפטיים המנוגדים לחלוטין לדין".

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"בנו על זה שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים"

כראיה לכשלים המבניים של התביעה בניהול ההליך, הצביע כהן על כמות השינויים החריגה שנאלצה התביעה לבצע בכתבי האישום עוד בטרם החל שלב ההוכחות באופן ממשי בבית המשפט.

"כתב האישום תוקן חמש פעמים עוד לפני תחילת המשפט", הזכיר היועץ המשפטי לשעבר של מפלגת העבודה. "דבר זה מעיד באופן ברור לטענתי על כך שכתב האישום כולו נבנה מראש מתוך הנחה מוטעית שראש הממשלה יתקפל, יישבר ויחליט לפרוש מהחיים הפוליטיים".

"פגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמה"

בהמשך דבריו מתח עו"ד כהן ביקורת קשה על עצם חיובו של ראש הממשלה לשבת על דוכן העדים במשך חודשים ארוכים, בייחוד נוכח האתגרים הביטחוניים העצומים של מדינת ישראל בעת הנוכחית.

"החמור מכל הוא הפגיעה במעמדו של ראש הממשלה בזמן מלחמה ובביטחון המדינה", תקף כהן. "נתניהו נדרש להתייצב ל־98 דיונים ולהשיב במשך שעות ארוכות לשאלות הזויות על באגס באני".

את דבריו חתם עו"ד כהן בקביעה כי הגלגל התהפך, וכי מי שעומד כעת למבחן הציבור והצדק אינו הנאשם: "בעיניי, זה כבר מזמן לא משפט נתניהו – אלא משפט לפרקליטות, לגורמי האכיפה, ליועמ"שית ולתקשורת כולה".