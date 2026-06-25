בואו להכיר את האווירה בקריה האקדמית אונו

מינהל הציונות הדתית של המכללה אינו סתם עוד מסגרת לימודים פורמלית, אלא בית אמיתי שמלווה את הסטודנטים לאורך כל הדרך אל התואר. הלימודים באונו מתנהלים בסביבה עוטפת, תומכת ובאווירה ערכית וייחודית, אשר מאפשרת לכל אחד ואחת להתקדם בעולם האקדמי, לפתח קריירה מבטיחה, וכל זאת מבלי להתפשר על הזהות ומבלי לוותר על מי שהם.

הסיבה שכולם מדברים על האווירה המיוחדת באונו טמונה בראש ובראשונה בהווי המנצח ובקהילה המגובשת שנוצרת במקום. מינהל הציונות הדתית מציע מעטפת רחבה הרבה מעבר להרצאות ולמבחנים, ומייצר קהילה חמה שמרגישה כמו משפחה, שבה לומדים יחד חברים שחולקים את אותו הראש, אותן השאיפות ואותם הערכים.

לצד החברה האיכותית, המכללה מציעה גמישות יוצאת דופן במסלולי הלימוד מתוך הבנה עמוקה שהחיים של הסטודנטים עמוסים ומורכבים. מערכות השעות בנויות ומתוכננות במיוחד עבור אנשים עובדים ובעלי משפחות, מה שמאפשר לסיים את התואר בראש שקט לחלוטין ובלי להקריב את שגרת החיים, הבית והפרנסה.

אלמנט מרכזי נוסף בהצלחה הוא נבחרת המרצים המובילים בישראל, שמבטיחה שהסטודנטים יקבלו את הכלים המקצועיים, הפרקטיים והעדכניים ביותר בשוק העבודה המשתנה. האיכות האקדמית הבלתי מתפשרת הזו אף זיכתה את הקריה האקדמית אונו בתואר המכללה המומלצת בישראל על פי דירוג גלובס. הסטודנטים נהנים גם מחוויית למידה יוצאת דופן בקמפוסים חדישים ומפנקים הפרוסים באונו, ירושלים וחיפה, המציעים מרחבי למידה מתקדמים במיוחד.

כדי להבטיח שהדרך להצלחה תהיה נגישה לכולם גם מבחינה כלכלית, המינהל מעניק את מלגת 'קרן יחדיו' בסכום של עד 9,000 ₪ בשנה לבני ובנות הציונות הדתית.

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כדי שכל אחד יוכל למצוא את המסלול המדויק להגשמת השאיפות והייעוד שלו, הקריה האקדמית אונו מציעה פריסה רחבה מאוד של 76 תוכניות לימוד בסטנדרט גבוה. בין אם השאיפה היא להשתלב בעולם העסקים והטכנולוגיה, במשפטים, במקצועות הטיפול או ברוח וחברה, לכל אחד מחכה המסלול הנכון עבורו.

הפקולטה למנהל עסקים מציעה התמחויות מבוקשות ביותר ביזמות וניהול עסקי, קולינריה, מערכות מידע, מדעי המחשב, פרסום ותקשורת, כלכלה וניהול כספים, מימון ושוק ההון, בינה מלאכותית, נדל"ן הכולל עיצוב פנים או ניהול בניה, וכן משאבי אנוש ושיווק.

בפקולטה למשפטים ניתן ללמוד לקראת תואר LL.B יוקרתי, בעוד שהפקולטה למדעי הרוח והחברה מציעה מסלולי התפתחות מרתקים בנוער במצבי סיכון, נגישות ומוגבלות עם מיקוד באוטיזם או לקויות למידה, ספורט, מדעי ההתנהגות ומוסיקה רב-תחומית. מי שמכוון לעולמות הרפואה והסיוע ימצא את מקומו בפקולטה למקצועות הבריאות, המציעה לימודי אחיות, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת וספורטתרפיה.

זה הזמן לחוות את ההצלחה הזו מקרוב, ללמוד במכללה הגדולה והמובילה בישראל, ולהשתלב באחד הקמפוסים באונו, ירושלים או חיפה באווירה מיוחדת שבה כולם מבינים זה את זה.

הצעד הראשון לעבר העתיד המקצועי מתחיל ביום הפתוח, שבו ניתן להגיע, להתרשם, לשאול את כל השאלות ולראות מקרוב איך משתלבים באווירה הייחודית של המקום. היום הפתוח בקמפוס אונו יתקיים ב-29.6 והוא ההזדמנות שלכם להצטרף להצלחה, לקבל את כל הפרטים הנוספים ולהירשם לדרך חדשה.

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