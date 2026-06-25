בשורה לתושבים בצפון השומרון: תורן תקשורת חדש הוקם בשא-נור

בשא-נור הונף תורן חדש לקליטה סלולרית, זאת ברקע החשש מפינוי יישובים וכחלק ממדיניות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לחיזוק וביצור ההתיישבות. הצבת התורן מגיעה לאחר עבודת תכנון, תיאום וביצוע מאומצת של גורמי המקצוע במינהל האזרחי. הקמת התורן היא חלק ממהלך רחב שמובילה מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון לשיפור תשתיות התקשורת ביהודה ושומרון. במסגרת התוכנית מוקמים 51 תרני תקשורת ברחבי האזור, בהשקעה של למעלה מ-70 מיליון ש"ח, במטרה לשפר את הכיסוי הסלולרי, לחזק את הביטחון ולהעניק שירות טוב יותר לתושבים.

דגן וסמוטריץ' בשא-נור ( מועצה אזורית שומרון )

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שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מסר: "למול דבריו של נפתלי בנט, השר בממשלת איזנקוט, על פינוי יישובים ותמיכה בהקמת מדינה פלסטינית, מהפכת ההתיישבות נמשכת בכל הכוח, ומתבטאת בין היתר בתורן החדש שמבסס את האחיזה היהודית בצפון השומרון. בנט ואיזנקוט יפנו - אנחנו נבנה".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "הקמת תורן התקשורת בשא-נור היא צורך ביטחוני מציל חיים, אך היא גם אמירה ציונית ברורה שניצחנו וחזרנו כדי להישאר. אנחנו חוזרים לצפון השומרון במעשים ובתשתיות. התיקון של הגירוש הוא תוכנית ההתחברות - הקמת 18 יישובים חדשים, סלילת כבישים, תשתיות, חיבור עם ישראל לערכים הציוניים שמתוכם אנחנו בונים את ארץ ישראל שלנו.