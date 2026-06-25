"היא בחרדה": מאחורי הקלעים של הפיצוץ בין נטע לאביתר בחתונמי

המשבר של נטע ואביתר: הערב בפרק של "חתונה ממבט ראשון" (חמישי), הפסיכולוגים צוללים לתוך אחד הרגעים המורכבים והמדוברים ביותר בין השניים.

בהצצה בלעדית, מתייחס הפסיכולוג גלעד מאירי לריב הסוער של השניים במהלך חוויית הקניות המשותפת, שבו הטיחה נטע באביתר: "אני לא מוכנה שאנחנו נשחק עכשיו את המשחק הזה של בני זוג שקונים לעצמם דברים".

לדברי גלעד, הפיצוץ המפתיע בחנות הוא למעשה עדות למסע הפנימי העמוק שעוברת נטע. "כל עוד נטע נמצאת בתפקיד של 'הנותנת והמעניקה', היא יודעת לפעול נהדר", מסביר גלעד. הוא מפרט כי נטע רגילה לנסוע לצפון, להמתין לאביתר שיחזור מהמילואים ולדאוג לו לאוכל חם, אך ברגע שהיא נדרשת לעבור למקום שחוגג את הזוגיות שלהם ומתמקד בה עצמה – היא נתקלת בקושי חריף.

הפסיכולוגים מסבירים כי התגובה של נטע נובעת למעשה מחרדה, שמונעת ממנה לשחרר את המתח של המלחמה והשגרה הצבאית, ולעבור למשבצת של פשוט ליהנות יחד כזוג.