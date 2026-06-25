במקביל לתקיפה של האופונוע בלבנון, תקיפה נוספת של כלי טיס בעיר עזה. כטמ"מ תוקך של צה"ל ירה לעבר מחבלים במתחם האיטלקי בשכונת נאצר בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטיניים, מספר מחבלים נפצעו בתקיפה.

שכונת נאצר, נמצאת בסמוך לשכונת רמאל היוקרתית, ובה התרכזו מספר גורמי טרור של חמאס. במסגרת הסכמי הפסקת האש, פונתה האוכלוסייה לשכונה הזו והבניינים שלה לא נחרבו כמו צפון הרצועה ודרומה, אלא נשארו על תילם, אם כי רובם במצב רעוע.

התקיפה מצטרפת לסדרה של פעולות שביצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים במטרה להסיר איומים מיידיים על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.

כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים, לאחר בדיקת הממצאים והזיהוי המדויק.