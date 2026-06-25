במקביל לתקיפה של האופונוע בלבנון, תקיפה נוספת של כלי טיס בעיר עזה. כטמ"מ תוקך של צה"ל ירה לעבר מחבלים במתחם האיטלקי בשכונת נאצר בעיר עזה. על פי דיווחים פלסטיניים, מספר מחבלים נפצעו בתקיפה.
שכונת נאצר, נמצאת בסמוך לשכונת רמאל היוקרתית, ובה התרכזו מספר גורמי טרור של חמאס. במסגרת הסכמי הפסקת האש, פונתה האוכלוסייה לשכונה הזו והבניינים שלה לא נחרבו כמו צפון הרצועה ודרומה, אלא נשארו על תילם, אם כי רובם במצב רעוע.
התקיפה מצטרפת לסדרה של פעולות שביצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים במטרה להסיר איומים מיידיים על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.
כידוע, בדרך כלל חולפים כ-24 שעות בין התקיפה לבין ההודעה הרשמית של דובר צה"ל על זהות היעדים, לאחר בדיקת הממצאים והזיהוי המדויק.
התקיפה השלישית ביממה
זוהי התקיפה השלישית שמבצע צה"ל ברצועת עזה ביממה האחרונה. מוקדם יותר היום תקף חיל האוויר רכב באזור המוואסי בחאן יונס וחיסל מחבל שנסע בו. בנוסף, הלילה חוסלו מחבלים נוספים שהתקרבו לכוחות צה"ל בקו הצהוב בצפון הרצועה.
לפי דובר צה"ל, במהלך הלילה זיהו כוחות הפיקוד הדרומי מספר מחבלים חמושים מחמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, בסמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב בהתאם להסכם. "מיד לאחר הזיהוי, המחבלים הותקפו וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום על כוחותינו", נמסר.
אכיפת הסכמות הפסקת האש
התקיפות האחרונות מגיעות על רקע המשך הפרות ההסכמות על ידי ארגוני הטרור ברצועה. בסוף השבוע האחרון השמיד צה"ל ארבע עמדות שיגור במספר מרחבים ברצועת עזה, לאחר שזוהה כי הן הוקמו בתקופה האחרונה בניגוד גמור להסכמות הפסקת האש.
על פי הנמסר מצה"ל, עמדות השיגור שהושמדו היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ואל עבר אזרחי מדינת ישראל, ועל כן הוגדרו כאיום מיידי שחייב הסרה מהירה. בצה"ל הבהירו כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק".
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול באופן ממוקד להסרת כל איום מיידי, תוך אכיפה נחרצת של הסכמות הפסקת האש. בדרג הביטחוני מדגישים כי כל ניסיון פגיעה בכוחות או הפרה של הסיכומים ייענה בתגובה מיידית ונחרצת.
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