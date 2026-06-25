כוחות חטיבת גולני בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בלבנון מדווחים כי כוחות צה"ל תקפו בצהריים (ה') אופנוע חשוד שהתקרב לכוחותינו הפועלים בדרום לבנון. על פי הדיווחים , התקיפה בוצעה בין היישובים זוטר א שרקייה למייפדון בגזרת נבטיה, קרוב למקום בו פועלים כוחות צה"ל מצפון לנהר הליטאני.

לפי הדיווחים, האופנוע התקרב באופן חשוד לכוחותינו, וכלי טיס של חיל האוויר ירה לעברו טיל במטרה להסיר את האיום המיידי. בשלב זה לא ברור מי היו רוכבי האופנוע ומה הייתה כוונתם, אך התקיפה מצטרפת לשורת תקריות דומות שהתרחשו בימים האחרונים באזור. סדרת תקריות במרחב הביטחוני זו הפעם הרביעית תוך ימים ספורים שבה מדווח על ניסיון של גורמים עוינים לתקוף או להתקרב לכוחות צה"ל בדרום לבנון. רק אתמול (רביעי) תקפו כוחות סיירת גבעתי שני מחבלי חיזבאללה חמושים שחצו למרחב הביטחוני ברכס עלי טאהר והיוו איום על הלוחמים. ביום שלישי נרשמו שתי תקריות נוספות באותו אזור. בשעות הבוקר זוהתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות צה"ל במרחב הביטחוני, ובסגירת מעגל מהירה תקפו הכוחות את המחבלים צפונית למרחב. מספר שעות לאחר מכן, זוהו ארבעה מחבלים רכובים על דחפור ואופנוע שחצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( דובר צה"ל )

נחישות ישראלית מול הפרות חוזרות

בצה"ל הבהירו בעקבות התקריות החוזרות כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים". התקיפות האחרונות מעידות על המשך הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, כאשר מחבלי הארגון ממשיכים לנסות ולהתקרב לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר אתמול כי "גם אם תהיה דרישה אמריקנית - אנחנו לא נסוג מדרום לבנון", והוסיף: "צה"ל חייב להיות בצד של האויב ולהגן על הישובים מתוך השטח עצמו". לדבריו, "חיילים בפנים, תושבים בחוץ. התשתיות הרוסות, הבתים מאיימים והרוסים. אנחנו לא נסוגים".

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בדרום לבנון במסגרת מבצע 'שאגת הארי', כאשר הם פרוסים במרחק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל ושולטים על הרכסים הגבוהים באזור. צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של חיזבאללה ולחסל מחבלים בכירים בארגון, תוך שמירה על חופש הפעולה הביטחוני.