יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אריאנה גרנדה

היא שברה שיאים, מכרה מיליוני אלבומים, כיכבה בסרט המדובר של השנה והפכה לאחת הנשים המשפיעות בעולם הבידור - אבל גם חוותה טרגדיות, סערות תקשורתיות ורגעים ששינו את חייה לנצח. לרגל יום הולדתה ה-33 של אריאנה גרנדה, חזרנו ל-10 עובדות שאולי לא ידעתם על כוכבת הפופ שממשיכה לכבוש כל פסגה אפשרית.

1. "סאם וקאט" הרבה לפני שהפכה לאחת הזמרות המצליחות בעולם, אריאנה פרצה בכלל כשחקנית בערוץ ניקלודיאון. דמותה של קאט ולנטיין ב"ויקטוריוס" ובסדרה "סאם וקאט" הפכה אותה לאלילת נוער, אבל מאחורי הקלעים היא חלמה בכלל על קריירה מוזיקלית. "המוזיקה תמיד הייתה האהבה הראשונה שלי", סיפרה לא פעם. 2. הפיגוע במנצ'סטר אחד הרגעים הקשים ביותר בקריירה שלה התרחש במאי 2017, כשמחבל מתאבד פוצץ מטען מחוץ להופעתה במנצ'סטר. 22 בני אדם נרצחו ועשרות נפצעו. אריאנה ביטלה את סיבוב ההופעות שלה, אך שבועות ספורים לאחר מכן חזרה לעיר וקיימה את מופע הענק "One Love Manchester", שגייס מיליוני דולרים עבור הנפגעים.

אריאנה גרנדה ( צילום: שטארסטוק )

3. עשרות שיאי גינס

לאורך הקריירה שלה אריאנה שברה עשרות שיאים, בהם מספר השירים הרב ביותר שחצו את רף מיליארד ההשמעות בספוטיפיי, מספר ההופעות הגבוה ביותר בצמרת המצעדים ועוד הישגים שהפכו אותה לאחת האמניות המצליחות בכל הזמנים.

4. ארבע אוקטבות

אריאנה נחשבת לאחת הווקאליסטיות המרשימות בדורה. מנעד הקול שלה משתרע על פני ארבע אוקטבות - נתון נדיר שהוביל רבים להשוות אותה לאורך השנים למריה קארי. היא גם ידועה ביכולת המרשימה שלה לחקות זמרות מפורסמות בדיוק כמעט מושלם, ובהן סלין דיון, ויטני יוסטון, בריטני ספירס, ריהאנה ושאקירה - חיקויים שהפכו לא פעם לוויראליים ברשת וזכו למיליוני צפיות.

5. "הקוסם מארץ עוץ"

עוד מילדותה הייתה אריאנה מעריצה שרופה של המחזמר "מרשעת". היא סיפרה לא פעם שצפתה במחזמר שוב ושוב כילדה, ולכן קבלת התפקיד של גלינדה בגרסה הקולנועית הייתה עבורה הגשמת חלום של ממש.

"מרשעת: חלק 2" (באידבות טוליפ אנטרטיימנט) ( "מרשעת: חלק 2" (באידבות טוליפ אנטרטיימנט) )

6. ליל כל הקדושים כל השנה

אם זה היה תלוי באריאנה, כל יום בשנה היה ליל כל הקדושים. הזמרת סיפרה לא פעם שהיא אובססיבית לסרטי אימה, אוהבת כל דבר מפחיד ואף חלמה בילדותה להפוך למפלצת מהסרטים. אמה אף הודתה בעבר שחששה שבתה הקטנה תגדל להיות "רוצחת סדרתית" בגלל האהבה הבלתי נגמרת שלה לדברים מפחידים.

7. אימצה לא מעט כלבים

מי שעוקב אחרי אריאנה ברשתות יודע שהיא משוגעת על בעלי חיים. במהלך השנים אימצה לא מעט כלבים, רובם מעמותות הצלה. לא פעם סיפרה כי היא מעדיפה לאמץ חיות במקום לקנות אותן.

8. בכלל אלרגית לחתולים

למרות שגילמה במשך שנים את קאט ולנטיין, מתברר שבחיים האמיתיים אריאנה בכלל אלרגית לחתולים. בנוסף, היא גם רגישה לבננות ולמאכלי ים.

אריאנה גרנדה ( צילום: שטארסטוק )

9. מותו של האקס

בשנת 2018 הלך לעולמו הראפר מק מילר, שהיה בן זוגה של אריאנה במשך כשנתיים ונחשב לאחד האנשים הקרובים אליה. השניים נפרדו חודשים ספורים לפני מותו, אך אריאנה הודתה לא פעם שהוא היה אהבת אמת עבורה. מותו הטרגי השפיע עליה עמוקות והותיר חותם משמעותי על חייה האישיים ועל המוזיקה שיצרה לאחר מכן, במיוחד באלבומים "Sweetener" ו-"Thank U, Next".

10. בצד הפלסטיני?

בשנים האחרונות אריאנה מצאה את עצמה במרכז ביקורת מצד גולשים ישראלים בעקבות לייקים ושיתופים של תכנים פרו-פלסטיניים. לאחרונה אף דווח כי קרן החירום שלה תרמה לארגון סיוע שפועל בעזה, כאשר בהודעת התודה שפרסם הארגון נכתב כי "רק סיום הכיבוש יכול להגן על ילדי עזה".