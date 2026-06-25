מפגן אחדות נדיר: מאות השתתפו בהילולה בראשות האדמו"ר רבי נתנאל שריקי

אלפי משתתפים הגיעו אמש (רביעי) להילולה המרכזית לזכרו של הסבא קדישא רבי שלום איפרגן זצ"ל, סידנא באבא שלום, שנערכה בראשות נכדו וממשיך דרכו, האדמו"ר רבי נתנאל שריקי שליט"א. בין המשתתפים נרשמה נוכחות מרשימה של רבנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

האירוע, שהפך למפגן אחדות מרגש, התקיים בהשתתפות שורה ארוכה של רבנים, אנשי ציבור ואישי חינוך, אשר הגיעו לחלוק כבוד לדמותו ופועלו של רבי שלום איפרגן זצ"ל, שפעל לאורך חייו לחיזוק עם ישראל, אהבת ישראל וקירוב לבבות.

בכירי הרבנים ואנשי הציבור השתתפו

בין המשתתפים בלטו רב העיר נתיבות, הרב פנחס כהן, האדמו"ר הרב יעקב ישראל איפרגן, רב העיר באר שבע, הרב אברהם דרעי, וכן ראשי הכוללים הרב רונאל אהרון, הרב אהרון סמניאן והרב אלחי שריקי.

לצדם השתתפו גם ניר ברקת, אוריאל בוסו, חברי הכנסת אליהו רביבו וקטי שטרית, מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, ראש מועצת באר טוביה בן כהן, עו"ד אפרים דמרי ואנשי עסקים ואישי ציבור נוספים.

תפילה לשלום חיילי צה"ל

ההילולה עמדה השנה בסימן אחדות ישראל, חיבור בין מגזרים ותפילה לרפואתם ולשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

משתתפי האירוע ציינו כי דווקא בימים של אתגרים לאומיים ומחלוקות פנימיות, יש חשיבות מיוחדת לאירועים המחזקים את הערבות ההדדית והאחדות בעם.

רבים מהנוכחים הדגישו כי דרכו של רבי שלום איפרגן זצ"ל, שפעל כל חייו להרבות אהבת ישראל ולקרב בין חלקי העם, ממשיכה להוות מקור השראה עבור אלפי אנשים גם כיום.