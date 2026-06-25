עיתונאית כאן 11 במתקפה נגד פרקליט המדינה: "הציבור מטומטם"

שלי טפיירו, כתבת המשפט של כאן 11, התייחסה היום (חמישי) לנאומו של פרקליט המדינה עמית איסמן בכנס למשפט באוניברסיטת חיפה ותקפה אותו על כך.

תחילה נזכיר כי איסמן אמר כי "המציאות בה אנו פועלים מורכבת מאי פעם. לא פעם אותה מערכת עובדות זוכה לשתי פרשנויות קוטביות לחלוטין. אותו אירוע. הפרת חוק שולית או פשע חמור. הפוזיציה היא זו שתקבע. כאשר הפוזיציה קודמת לעובדות, האמת נדחקת לשוליים וכל הכרעה מקצועית הופכת מיידית מושא לביקורת חריפה, לא בהכרח משום שנפלה בה טעות אלא משום שאינה משרתת עמדה מסוימת.

עוד אמר איסמן: "דווקא בתקופה מורכבת זו, ואל מול הלחצים הכבדים אותם מנסים להפעיל על רשויות האכיפה שלל גורמים מכל עבר, נדרשים מאיתנו איפוק, בהירות מחשבה והיצמדות קפדנית לראיות ולדין".

טפיירו תקפה ואמרה: "במילים פחות מכובסות הכל מצוין אצלנו, החלטות פופוליסטיות כלל לא מתקבלות, הציבור מטוטמם".