ישראל כ"ץ חושף: היעד הבא של צה"ל - "תקיפה קינטית מהחלל"

שר הביטחון ישראל כ"ץ פתח הבוקר (חמישי) את כנס "המערכה הכלכלית" של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון.

בכנס השתתפו ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן ובכירים נוספים במערכת הביטחון, בהם ראש המט"ל הנכנס יוראי מצלאוי. בדבריו הציג כ"ץ את החזון לשנות את תקציב הביטחון בעשור הקרוב ולפתח יכולות תקיפה חסרות תקדים מהחלל. "כל דולר לאיראן הופך לטיל, רקטה או כטב"ם" בפתח הרצאתו התייחס שר הביטחון למערכה הכלכלית המנוהלת נגד צינורות המימון של המשטר בטהראן, והדגיש את החשיבות של חניקת משאבי הטרור: "המשטר בטהראן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. במקום להשקיע את משאבי המדינה בשיפור חייהם של אזרחי איראן – המשטר האיראני בחר להשקיע בטרור.כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה". כ"ץ הבהיר כי בשל כך, "המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר לביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה". .

עוד באותו נושא משמרות המהפכה מזהירים: מעבר ללא תיאום במצר הורמוז מסוכן ואסור סרוגים

תוכנית העשור: 350 מיליארד ש"ח ויכולת תקיפה מהחלל

בהמשך דבריו חשף שר הביטחון את היעדים האסטרטגיים החדשים של מערכת הביטחון, הנשענים על תוספת תקציבית חסרת תקדים לבניית הכוח:

"ראש הממשלה החליט להוסיף 350 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון במשך העשור הבא – מעל תקציב הביטחון – לבניית הכוח. זו החלטה מנהיגותית ומעשית שמתבססת על האמון בכלכלה שנבנתה וגם על היכולת לייצר כאן כחול לבן, אולי חוץ ממטוסים, כמעט כל דבר אחר".

את עיקר הדגש הציב כ"ץ על זירת החלל, כשהוא משרטט יעד מבצעי ראשון מסוגו בעולם – מעבר מהגנה ואיסוף לתקיפה אקטיבית:

"אחת המטרות שראש הממשלה ואני סימנו, והנחיתי את צה"ל – הוא הנושא של החלל. החלל הוא המקום שבו אין משמעות לשטח שאתה אוחז בו למטה, אין משמעות לגודל האוכלוסייה שלך ואין משמעות להרבה דברים אחרים וזה היעד שנקבע.

לא רק להיות בחלל, לא רק להיות מסוגלים להגן על מה שאנחנו שמים שם ולסכל מה שאחרים שמים שם – אלא לפעול משם כלפי מטה: גם בשיבוש, שזה יהיה די מוקדם, שיבוש מערכות וגם בתקיפה קינטית".

כ"ץ סיכם בהצבת היעד למערכת הביטחון: "אנחנו מגייסים עכשיו את מיטב המוחות. היום אין לאף מדינה יכולת של תקיפה מהחלל ולכן, אם הגדרתי למערכת הביטחון את הצורך להיות במקום הראשון בנושא התקיפה. אם נשיג את היכולת הזאת זה יבטיח לנו יתרון בהרתעה, ביכולת תקיפה, השמדה וכל הדברים האחרים מול אויבים עם משאבים גדולים"