50 שנה אחרי מבצע אנטבה: הילד ששוחרר בקידוש הודיה

50 שנה אחרי: הילד מאנטבה סוגר מעגל

השבוע, לפני 50 שנה, מדינת ישראל עצרה את נשימתה בעקבות חטיפת מטוס "אייר פראנס" ובו 105 נוסעים ישראלים ואנשי צוות המטוס. "מבצע אנטבה", שנקרא לאחר מכן "מבצע יונתן" היה פעולת הפשיטה של צה"ל באוגנדה במוצאי השבת. בין החטופים היה גם שי גרוס, 'הילד מאנטבה', שהיה בן 6 ונחטף יחד עם הוריו. שי היה החטוף הצעיר ביותר. השבוע, 50 שנה למבצע החילוץ ההיסטורי, ערך שי קידוש הודיה מיוחד. מעבר לכך, לפני מס' שבועות גרוס נסע לסגור מעגל באנטבה, על מנת לשחזר הכל. הוא חזר כאדם בוגר לשדה התעופה הישן של אנטבה, מקום בו חגג יום הולדת 6, בימי החטיפה. חמישים שנה אחרי אותם רגעים דרמטיים באנטבה, הוא בחר לעצור לרגע, להודות, ולהזכיר את הגבורה, האחדות והנחישות שהפכו את מבצע אנטבה לאחד הרגעים המכוננים בתולדות מדינת ישראל.

שי גרוס בביקור באנטבה ( אורן כהן )

ממשיכה את דרך הנתינה : נכדתה של מרים פרץ קיבלה אות הצטיינות הנשיא

השבוע קיבלה הלל מרים פרץ, נכדתה של מרים פרץ ובתו של אלירז הי"ד, הצטיינות הנשיא על פעילותה המדהימה בשירותה הלאומי המיוחד.

הלל הייתה רק בת חמש כשאביה נפל בקרב. בגיל צעיר היא נאלצה להכיר מציאות קשה כל-כך. מציאות של געגוע ושל אובדן. דווקא מתוך המקום הזה בחרה לצאת לשליחות של נתינה למשפחות שכולות.

במסגרת שירותה הלאומי הלל מרים נמצאת בגן לחינוך מיוחד ומלווה משפחות שכולות מטעם עמותת "חיבור חדש" במסירות, ברגישות ובלב גדול.

הלל בחרה להפוך את הכאב האישי שלה לכוח של נתינה, תקווה טחסד, והיא מהווה מקור השראה עבור רבים אחרים.

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מצטייני השירות הלאומי-אזרחי ( חיים צח/לע״מ )

סוף השנה בתיכונים : זו המחווה שריגשה את המחנכת

בסוף השבוע האחרון עשרות אלפי תלמידים מישראל "זרקו את הכובעים" וסיימו את דרכם במערכת החינוך, לאחר 12 שנות לימוד. כאות הוקרה ותודה, תלמידים והורים רבים נוהגים להביא 'מתנת סוף שנה' למחנך, למורים ולצוות החינוכי.

אילאי, שסיים את כיתה י"ב במקיף ט' בראשון לציון השבוע, בחר להיפרד בדרך מיוחדת. במקום לקנות מתנה רגילה למחנכת שלו, דנה קינן, הוא החליט לתרום כסף למחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי שיבא, ולרשום את התרומה על שמה. כך הפכה מתנת הפרידה למעשה של חסד ונתינה שיסייע לאנשים הזקוקים לכך.

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תעודת התרומה למורה ( ללא קרדיט )

המחנכת, דנה קינן התרגשה מאוד מהמחווה המיוחדת והמתנה המרגשת, ובתגובה לסרוגים מסרה: "אילאי ילד מקסים ובוגר, הוא ילד ערכי, תמיד עוזר ותומך בכל מי שצריך.

כשהוא הביא לי את המכתב מאוד התרגשתי, אמרתי לו ולאמא שלו תודה רבה ושזה מתנה ממש יפה. זו המתנה הכי יפה שאפשר לקבל מתלמיד. זה הכל הוא והחינוך של ההורים שלו. טוב שיש לנו גם נוער כזה ובשביל רגעים כאלה שווה להיות מורה".