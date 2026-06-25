17 שנים למותו: עשרה דברים שלא ידעתם על מייקל ג'קסון

17 שנים חלפו מאז מותו של מייקל ג'קסון, אבל נדמה ש"מלך הפופ" מעולם לא באמת עזב. עם קריירה שנמשכה יותר מארבעה עשורים, אינספור שיאים, להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל וסיפורים שעוררו סערות ברחבי העולם, ג'קסון נחשב עד היום לאחד האמנים המשפיעים והמדוברים בהיסטוריה. לרגל יום פטירתו, חזרנו ל-10 עובדות מפתיעות על האיש ששינה את עולם המוזיקה לנצח.

1. כוכב עולמי בגיל 11 בזמן שרוב הילדים שיחקו בחצר, מייקל ג'קסון כבר עמד בראש מצעדי המוזיקה. בגיל 11 בלבד הוא הפך לזמר הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד - שיא שעדיין לא נשבר. 2. כך נולד "מלך הפופ" העולם כולו מכיר אותו כ"מלך הפופ", אבל מי שהמציאה את הכינוי הייתה דווקא חברתו הקרובה, השחקנית האגדית אליזבת טיילור, שכינתה אותו: "המלך האמיתי של הפופ, הרוק והסול".

מייקל ג'קסון ( צילום: Matthew Rolston )

3. עקף את הביטלס

בשנת 1985 רכש ג'קסון את הזכויות למאות משירי הביטלס תמורת 47 מיליון דולר - ואפילו גבר במכרז על חברו הטוב פול מקרטני.

4. הנעליים של מייקל

תמיד תהיתם איך הוא הצליח להישען קדימה כמעט עד נפילה ב-"Smooth Criminal"? מסתבר שמייקל המציא נעל מיוחדת שאפשרה את התנועה הבלתי אפשרית ואף רשם עליה פטנט רשמי.

5. השיא של "Thriller"

יותר מארבעה עשורים אחרי שיצא, "Thriller" ממשיך להיות האלבום הנמכר ביותר בכל הזמנים, עם יותר מ-100 מיליון עותקים שנמכרו ברחבי העולם.

מייקל ג'קסון ( צילום: Images Alight from Chicago )

6. שינה את הסופרבול

עד שמייקל עלה לבמה ב-1993, מופע המחצית של הסופרבול היה אירוע שולי יחסית. ההופעה שלו משכה יותר צופים מהמשחק עצמו - ומאז הפכה למסורת היוקרתית ביותר בעולם המוזיקה.

7. בדרך לנובל?

מעבר למוזיקה, ג'קסון תרם מאות מיליוני דולרים למטרות הומניטריות והיה מועמד פעמיים לפרס נובל לשלום בזכות פעילותו למען ילדים וארגוני צדקה.

8. השימפנזה המפורסמת

אחד הסיפורים הכי מפורסמים על ג'קסון הוא הקשר המיוחד שלו עם השימפנזה באבלס, שליווה אותו במשך שנים, טס איתו ברחבי העולם ואפילו הפך לסמל של אורח חייו יוצא הדופן.

מייקל ג'קסון ( צילום: Bath, UK derivative work: TheCuriousGnome )

9. הפרשה שטלטלה את העולם

במהלך שנות ה-90 וה-2000 עמד מייקל ג'קסון במרכזן של האשמות חמורות על פגיעה מינית בילדים. הפרשות ליוו אותו במשך שנים, פגעו קשות בתדמיתו והסעירו את העולם כולו. בשנת 2005, לאחר משפט מתוקשר במיוחד, הוא זוכה מכל האישומים נגדו, אך הדיון הציבורי סביב הפרשה נמשך גם שנים לאחר מותו

10. הקאמבק שלא קרה

בקיץ 2009, אחרי עשור כמעט ללא הופעות, ג'קסון התכונן ל-50 הופעות ענק בלונדון. פחות משלושה שבועות לפני המופע הראשון, הוא הלך לעולמו והותיר מיליוני מעריצים ברחבי העולם בהלם.