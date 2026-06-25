אילה חסון בהלם: "עינוי דין נוראי, זה מזעזע"

המגישה אילה חסון התייחס היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' למשפט נתניהו עם סיום עדותו ואמרה: "אפשר להסתכל על זה כעינוי הדין באופן פרטני לנתניהו, ואפשר להסתכל על זה כעינוי דין למדינה שלמה - בהוצאות מטורפות של מערכות בחירות אינסופיות, של שנאת עולם. רוצים להזיז ראש ממשלה? יש בחירות, זה סופר לגיטימי".

עוד הוסיפה חסון: "כל אחד יצביע כלבבו. אי אפשר להשתמש בחוק באופן לא חוקי. אי אפשר לעשות אפליה. ​המורה לא יכולה לבוא בבוקר כשיש לה כיתה שלמה של תלמידים, את זאת עם הצמות הזהובות היא אוהבת ואת זה עם התלתלים היא מתעבת, נותנת לה ציון מעולה ואותו מסלקת מהשיעור. זה לא עובד ככה. החוק הוא מעל הכל, ובמובן הזה יש לעשות בו שימוש הגון וראוי. מה שעולה במשפט זה שנחצו קווים הכי לא ברורים שאפשר לעלות על הדעת".

יותם זמרי הוסיף ואמר: "אני אגיד לך משהו שהוא פרובוקטיבי ואת כנראה תתנערי ממנו, וזה בסדר. אני לגבי מה שקרה במשפט נתניהו - הייתה בגידה. מערכות אכיפת החוק בגדו בציבור הישראלי, בגדו בדמוקרטיה, עשו מעשים לא כשרים, שפלים, כדי לפגוע בבחירה הדמוקרטית של עם ישראל. בעיניי זו בגידה".

חסון הוסיפה ואמרה: "אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, זאת מילה מאוד טעונה ויש לה אסוציאציות מאוד קשות, אבל אני אומרת שלא יכול להיות שתובעת תבוא בצורה כל כך אמוציונלית. לא יכול להיות שעיתונאי יבוא לדיון הזה עם קצף על השפתיים. מה זה הדבר הזה? לא יכול להיות שהתובעת, שהיא עובדת ציבור, תהיה כל כך אמוציונלית וכל כך רגשית וכל כך לא מכבדת את הדבר הזה שנקרא פרקליטות. זה מזעזע".