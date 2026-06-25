חשד להתעללות בירושלים: מטפלת נעצרה בחשד שהזניחה פעוטות

שוטרי תחנת עוז במחוז ירושלים פתחו בחקירה פלילית רשמית בעקבות תלונות קשות שהוגשו בחשד להתעללות ופגיעה בפעוטות מצד מטפלת שהייתה אחראית עליהם.

על פי החשד, המטפלת – תושבת שכונת הר חומה בירושלים בת 49 – נהגה להפגין התנהגות אגרסיבית כלפי שני פעוטות שהיו תחת השגחתה הישירה. מחומר החקירה עולה כי החשודה נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם באופן תדיר. מעבר לכך, עלה חשד להזנחה של ממש, במסגרתה התעלמה המטפלת במכוון מבכיים ומצרכיהם הבסיסיים של הפעוטות בזמן שהיו באחריותה.

עוד באותו נושא בהלה אדירה בירושלים: ארבעה ילדים פונו לבית החולים חדשות סרוגים

עם קבלת התלונות במשטרה ופתיחת החקירה, החלו חוקרי תחנת עוז בביצוע פעולות חקירה מהירות ופעלו לאיסוף ראיות וממצאים בשטח לצורך ביסוס החשדות.

לאחר גיבוש התשתית הראייתית הראשונית, פשטו אמש השוטרים על ביתה של החשודה, עצרו אותה והעבירו אותה לחקירה במתקן המשטרתי. היום הובאה המטפלת בפני שופט בבית משפט השלום בירושלים, ושם הוארך מעצרה לטובת המשך פעולות החקירה. החקירה נמשכת.