משה סעדה משתלח בחרדים: "צריכים לגלות אפס סובלנות"

‏ח"כ משה סעדה התייחס היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' להפגנות החרדים נגד הגיוס ואמר: "כל אחד יפקוק את הארץ על מה שבא לו? זה בלתי מתקבל על הדעת. זה נכון שאין דין אחד לכולם. זה שקלקלנו ולא עשינו אכיפה בקפלן - זה לא תקין, זה קלקול.

אנחנו השלטון, אנחנו צריכים לדאוג לדין אחד לכולם. מי שפוקק משלם! ​אנחנו צריכים לגלות אפס סובלנות לעבירה על החוק, לא משנה מאיזה צד עושים את זה. זו הפרת הסדר הציבורי, זה מונע מאנשים ומחיילים לחזור הביתה, זה מונע מאמבולנסים לנסוע".

סעדה התייחס לטענות על כך שבקפלן לא אכפו את חסימת הכבישים ואמר: "אתה צודק שהיה עוול נוראי ולא אכפו כלום, אבל אני מסתכל למרחוק, כי אני יודע שעוד כמה חודשים אנחנו ביום שאחרי גלי בהרב-מיארה והיום שאחרי עמית איסמן. יבוא יועץ משפטי לממשלה ראוי, ופרקליט מדינה... אנחנו נתקן את מערכת המשפט מקצה לקצה ונאכוף כלפי כולם".