אליהו יוסיאן הפסיד בתביעה וישלם 5,000 שקל

בית המשפט השלום בחיפה, פסק היום (חמישי) בתביעת הדיבה שהגישה ד"ר תמר עילם נגד אליהו יוסיאן, וחייב אותו לשלם לה 5,000 שקלים.

לאחר מכן הגיבה עילם ומסרה: "בעיקרון מעוניינת לשים את זה מאחוריי ולא לתת תשומת לב מיותרת למי שאיני חפצה ביקרו. מפרסמת בכל זאת אחרי שעברה הארכה לערעור + כמה ימי התלבטות, גם כי אני חושבת שמגיע לכם לדעת איך זה נגמר, גם כי שואלים אותי הרבה, גם בפרטי וגם בחיים האמיתיים, גם כי אני ממשיכה לקבל רמיזות על "אופיי" בתגובות הייט (תודה על הטראפיק, ובכל זאת),

וגם כי אני שמה לב שחלק מהעוקבים שהורידו עוקב בגלל הפוסט שעליו תבעתי, לא חזרו (יש לי וידאו של 26 דקות עם התגובות לפוסט ההוא, צילמתי לצורך הוכחות במשפט. אילו מה שכתוב בו באמת היה נכון, זו באמת הייתה עילה מוצדקת להפסיק לעקוב, שום דבר הוא לא עילה למעדר בראש "או טורייה וזה יסתיים כסכסוך שכנים חחח").

לא פחות מזה, כי אני חייבת להודות לעו"ד חגי אפרתי על הייצוג המבריק ועל כתבי בית דין שגובלים בשירה, ועל כך שבעדינות, בנחישות ובהיגיון הצליח לשנות את דעתו הנחרצת של בית המשפט ב-180 מעלות. לסיום מילה טובה על התובע - היה לו שכל לא לערער על פסק הדין".