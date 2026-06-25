משדרגים את שבת: קציצות דגים ברוטב לימון וזיתים

אם נמאס לכם מהעוף הקבוע ומהקציצות ברוטב אדום, המתכון הזה יכניס רוח חדשה לשולחן השבת. קציצות דגים רכות ועסיסיות ברוטב לימוני עדין עם זיתים - מנה חגיגית, מרשימה וקלה להכנה.
מצרכים לקציצות:
- 700 גרם פילה דג טחון (מוסר/אמנון/בקלה)
- 1 בצל קטן קצוץ דק
- 1 ביצה
- 3 כפות פירורי לחם
- 2 כפות פטרוזיליה קצוצה
- 2 שיני שום כתושות
- 1 כפית מלח
- 1/2 כפית פלפל שחור
- 1/2 כפית כמון
לרוטב:
- 3 כפות שמן זית
- 4 שיני שום פרוסות
- 1 כוס זיתים ירוקים מגולענים
- מיץ מלימון אחד
- 2 כוסות מים
- 1 כף אבקת מרק עוף
- 1/2 כפית כורכום
- 1/2 כפית פפריקה מתוקה
- חופן כוסברה קצוצה
אופן ההכנה:
- מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים קטנים.
- בסיר רחב מחממים שמן ומטגנים קלות את השום.
- מוסיפים את יתר חומרי הרוטב ומביאים לרתיחה.
- מניחים בעדינות את הקציצות בתוך הרוטב.
- מכסים ומבשלים על אש נמוכה כ-35 דקות.
- לקראת הסוף מפזרים כוסברה קצוצה ומבשלים עוד 5 דקות.
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