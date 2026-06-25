משדרגים את שבת: קציצות דגים ברוטב לימון וזיתים

אם נמאס לכם מהעוף הקבוע ומהקציצות ברוטב אדום, המתכון הזה יכניס רוח חדשה לשולחן השבת. קציצות דגים רכות ועסיסיות ברוטב לימוני עדין עם זיתים - מנה חגיגית, מרשימה וקלה להכנה.

מצרכים לקציצות: 700 גרם פילה דג טחון (מוסר/אמנון/בקלה)

1 בצל קטן קצוץ דק

1 ביצה

3 כפות פירורי לחם

2 כפות פטרוזיליה קצוצה

2 שיני שום כתושות

1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור

1/2 כפית כמון לרוטב: 3 כפות שמן זית

4 שיני שום פרוסות

1 כוס זיתים ירוקים מגולענים

מיץ מלימון אחד

2 כוסות מים

1 כף אבקת מרק עוף

1/2 כפית כורכום

1/2 כפית פפריקה מתוקה

חופן כוסברה קצוצה אופן ההכנה: מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים קטנים. בסיר רחב מחממים שמן ומטגנים קלות את השום. מוסיפים את יתר חומרי הרוטב ומביאים לרתיחה. מניחים בעדינות את הקציצות בתוך הרוטב. מכסים ומבשלים על אש נמוכה כ-35 דקות. לקראת הסוף מפזרים כוסברה קצוצה ומבשלים עוד 5 דקות.