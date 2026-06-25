צה"ל מכחיש את הדיווח: אף כוח לא נסוג מלבנון

בצה"ל התייחסו היום (חמישי) לדיווח ברויטרס לפיו כוחות צה"ל החלו לסגת מדרום לבנון והכחישו זאת לחלוטין.

גורמים בכירים מסרו כי אף כוח לא זז בשום מקום. לא קיבלנו שום הנחיה מהדרג המדיני בשלב זה. במקביל, גורם ביטחוני לבנוני טען גם הוא כי בביירות לא מודעים לנסיגה ישראלית.

נזכיר כי על פי הדיווח ברויטרס, מקור במשרד החוץ של ארה"ב מסר כי על צבא לבנון להיכנס לאזור ממנו נסג צה"ל.

המקור האמריקאי טען כי מדובר ב"צעד ממשי שהוא ביטוי של רצון טוב כלפי ממשלת לבנון", אמר המקור. "כעת על צבא לבנון להיכנס לשטח ולפנות את הנשק ותשתיות הטרור. זה המודל עבור כל דרום לבנון, שיאפשר את חזרתם הבטוחה של העקורים, את שיקום הדרום ואת השבת הריבונות המלאה של לבנון", הוסיף.