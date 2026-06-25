מתוך הבדידות: השיר החדש שמספר את הכאב של הרווקים והרווקות

לאחר שהפכו לשניים מהקולות הבולטים והאהובים במוזיקה היהודית-ישראלית, ישראל אס ואלייצור משיקים לראשונה שיתוף פעולה משותף - "מתוך הדמעות הוא קורא לך". מדובר בבלדה אמונית מרגשת, שמצליחה לגעת באחד הנושאים הרגישים והכואבים ביותר עבור רבים במגזר - ההמתנה לזיווג.

האזינו לשיר החדש של אלייצור וישראל אס - "מתוך הדמעות הוא קורא"

ישראל אס, שפרץ לתודעה עם הלהיט "ככה השם רצה", שצבר מיליוני צפיות וזכה לביצועים רבים, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד היוצרים המובילים בז'אנר. לצדו ניצב אלייצור, מהשמות הבולטים במוזיקה היהודית בשנים האחרונות, שכבש את הרשת עם "תמיד אוהב אותי" ולהיטים נוספים.

תפילה אישית שהפכה לשיר

את המילים והלחן כתבו יחד יאיר אלייצור, ישראל אס ומוטי סיימון. כבר מהשורות הראשונות השיר מציג שיחה כנה ואינטימית מול הקב"ה, מתוך מקום של כאב עמוק אך גם של אמונה גדולה.

"אבא אני יודעת שאתה מקשיב לי / שנים עם הלבד וזה מכאיב לי", שרה גיבורת השיר, כשהיא מתארת את תחושת הבדידות, ההזמנות לחתונות של חברות והציפייה המתמשכת להקים בית משלה.

בהמשך מתאר השיר מסע רוחני של תפילות, קברי צדיקים ובקשות אינסופיות: "כן היא ניסתה הכל, תהילים, דברים / היא בכתה בקול בכל הקברים". לצד הכאב, הפזמון מביא מסר של תקווה ואמונה: "את תראי שבסוף לא לנצח / מתוך הדמעות הוא קורא לך".

אלייצור, המבצע המקורי ( אלייצור (צילום: אורי גיספאן) )

מסר של תקווה ואמונה

בחלקו השני של השיר נשמע קול נוסף - אח המתפלל עבור אחותו ומבקש עבורה אהבה אמיתית, זוגיות בריאה ובית מלא שמחה. הטקסט, הכתוב בשפה פשוטה ויומיומית, מצליח לגעת ברבים דווקא בזכות הכנות והאותנטיות שבו.

"מתוך הדמעות הוא קורא לך" הוא הרבה יותר משיר על רווקות. זהו שיר על אמונה גם ברגעים הקשים ביותר, על הידיעה שגם כשנדמה שאיש לא שומע - יש מי שרואה, מקשיב ושמח בכל תפילה.

השילוב בין קולו המרגש של ישראל אס לבין ההגשה הכנה והייחודית של אלייצור יוצר שיתוף פעולה עוצמתי, כזה שצפוי לגעת בלבם של מאזינים רבים.