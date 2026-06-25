מעקב סרוגים. 40 יום חלפו מאז מסיבת העיתונאים הדרמטית של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', והמאחז הפלסטיני חאן אל אחמר עדיין לא פונה.

כפי שפורסם בסרוגים, במסיבת עיתונאים דרמטית הודיע השר סמוטריץ' כי בעקבות הוצאת צו המעצר הבינלאומי נגדו בבית הדין בהאג - אותו כינה "הכרזת מלחמה" - חתם סמוטריץ' על צו הדורש את הריסת המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר.

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"בהקדם האפשרי". הצו של סמוטריץ' להריסת חאן אל אחמר ( ללא )

בסרוגים ציטטנו מתוך מסיבת העיתונאים של סמוטריץ': "הידיים ידי האג, אבל הקול קול הרש"פ", תקף השר. "ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלשתינית, גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו, הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשריה. הרש״פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה".

"מהיום, כל מטרה כלכלית או אחרת שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותי - תותקף. לא דיבורים וגימיקים - מעשים. מיד עם סיום דבריי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר. אני מבטיח לכל אויבנו: זוהי רק ההתחלה".

40 יום חלפו. ובינתיים שום דבר לא קרה.

בעצם כן קרה. הלילה בשעה 02:30 פשטו מאות שוטרי מג"ב ויס"מ מלווים בפקחי המנהל האזרחי והרסו גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו את בתיהן של 3 משפחות הגבעה ובית הכנסת במקום.

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הריסת גבעת בית ענות בהר חברון - ללא קרדיט הריסת גבעת בית ענות בהר חברון | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:15

הבטחות הימין הפכו לפארסה

כזכור, בסרוגים עקבנו אחרי הבטחות הימין לפנות את "חאן אל אחמר", מאחז שהפך לסמל ההתרברבות הריקה של שרי הימין. נתניהו הבטיח כי המאחז יפונה "בתוך כמה שבועות. זה לא ייקח הרבה זמן". מאז חלפו 8 שנים והמאחז הפלסטיני רק הלך וגדל.

סמוטריץ' כיו"ר תנועת רגבים הוא שהגיש את הבג"צ לפנות את המאחז. נתניהו מסיבות מדיניות נמנע ודחה ומסמס. ערב בחירות 2021 יצא אולפן סרוגים ליום שידור מיוחד מול המאחז, במשדר שכותרתו "הבטחות הימין". כל המפלגות הבטיחו לפנות את המקום, בנט ופורר מישראל ביתנו שהקימו את הממשלה הבאה - כמובן שלא קיימו.

עם הקמת הממשלה החדשה בשנת 2022 של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, אחרי אין ספור דחיות, הודיעה המדינה לבג"צ כי היא לא תפנה את המאחז. העניין כמעט שנשכח, עד שסמוטריץ' עורר אותו מחדש.

מסביבתו של סמוטריץ' נמסר כי פינוי חאן אל אחמר נמצא בטיפול וכי עדיף שהדברים ייעשו בשקט כדי לא לחבל במאמצים.