רונן צור מגיב לסערה סביבו: "זה היה בוקס בבטן"

הפרשן והיועץ האסטרטגי רונן צור, הודיע אמש (רביעי) על פרישתו מהפריימריז במפלגת הדמוקרטים. הבוקר בראיון ברדיו 103fm הוא התייחס לכך ומסר: "היו מספר אירועים שהמחישו לי שהמקום שנועד להיות מיזוג בין מפלגת העבודה לבין מרצ, הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם אני ראיתי במפלגות האלו. המפלגה נגררת למקומות שהם קיצוניים מאוד, שהם באג'נדות של עופר כסיף, חד"ש".

בנוסף, הוא התייחס לתקרית מול מועמד נוסף, נמרוד שפר ואמר: "הוא היה לפני כמה ימים אצל דרוקר ודיבר בהתנשאות, ואמר 'צור בא מעולם היח"צ, אצלם עושים קמפיינים נגטיביים ואני לא כזה', אז הסתבר, מה האמת מאחורי הפסאדה הטהרנית הזו? נוכלות. זה היה מעשה של נוכלות. זה היה בוקס בבטן, אני כתבתי שאני חלוק על חברי נמרוד שפר, פתאום לקבל SMS שכתוב ככה, זו לא השפה שלי".

‏נזכיר כי בתחילת השבוע, הופצו אלפי מסרונים למתפקדי המפלגה ובהם הוגדר המועמד נמרוד שפר כ"איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7.10".

תוכן המסרונים דמה לביקורת שמתח בעבר יועץ התקשורת רונן צור על שפר, באופן שיצר רושם כי מדובר בקמפיין שלילי שמקורו במטהו של צור שמתמודד בעצמו בפריימריז.

אלא שבהמשך התברר כי מי שהפיץ את ההודעות הוא דוברו האישי של שפר. בעקבות החשיפה עלו טענות כי מטרת המהלך הייתה לגרום למתפקדים לייחס את המסרים לצור ולהסתייג ממנו.

לאחר הפרסום פרסם שפר הודעת התנצלות ובה לקח אחריות על האירוע: "אני מתנצל. אחד המסרונים שנשלחו היום במסגרת הפריימריז, יצא מהצוות שלי - אבל נכתב כך שיראה כאילו הוא נועד לתקוף אותי. המסרון הדהד את מסריו של רונן צור ועל כן שויך אליו".

שפר הוסיף, "זאת לא הרוח שאני רוצה להביא לפוליטיקה, והעובדה שלא ידעתי על המהלך לא פוטרת אותי מאחריות. האחריות כולה שלי".